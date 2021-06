Malinowski: Polski pawilon na Expo w Dubaju gotowy w 90 proc.

Budowa Pawilonu Polski została ukończona w niemal 90 proc. - powiedział PAP Adrian Malinowski Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. Dodał, że pod koniec czerwca zakończy się rekrutacja studentów, którzy będą gospodarzami pawilonu podczas wystawy.

Część ekonomicznej instalacji tworzą charakterystyczne dla naszego kraju surowce: miedź, szkło, drewno, ceramika czy włókna węglowe.

Przez całe lato pawilon i ekspozycja będą testowane pod względem funkcjonalności.

Trwa także rekrutacja na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze.

"+Polski stół+ powstał z charakterystycznych dla naszego kraju surowców, takich jak miedź, szkło, drewno, ceramika czy włókna węglowe" - powiedział. Wyjaśnił, że instalacja będzie częścią multimedialnej, interaktywnej prezentacji naszego kraju.

Jak zapowiedział Malinowski, przez całe lato pawilon i ekspozycja będą testowane pod względem funkcjonalności, a we wrześniu, tuż przed otwarciem Expo planowane są próby z udziałem publiczności. "Niedługo zakończy się też montaż najbardziej charakterystycznego elementu architektonicznego naszego pawilonu - rzeźby kinetycznej imitującej stado ptaków w locie" - wskazał. Podkreślił, że polska ekspozycja została dostosowana do aktualnych warunków epidemiologicznych i niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy.

W ramach przygotowań do Expo Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowała też dla przedsiębiorców cykl webinariów "Poznaj rynki arabskie przed Expo 2020 w Dubaju". "Skierowane są do przedsiębiorców rozważających ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Internetowe spotkania, które ruszają 22 czerwca, są częścią programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w wystawie w Dubaju" - powiedział PAP prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. Każde ze spotkań, jak wyjaśnił, będzie praktycznym przewodnikiem po wybranym rynku arabskim. Zaprezentowane zostaną m.in. Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Maroko i Algieria.

Drynda przypomniał, że trwa rekrutacja na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które ma się odbyć 6 grudnia br. "Dotąd zgłosiło się ponad 100 firm z Polski oraz z rynków arabskich" - wyjaśnił. Zaprosił do udziału kolejne firmy. "Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem www.expo.gov.pl. Będzie to największe wydarzenie o charakterze gospodarczym w ramach Expo w Dubaju" - zaznaczył. Zapowiedział, że w planach jest też "organizacja wydarzeń o charakterze inwestycyjnym, a także inicjatyw wspierających ekspansję na rynki arabskie".

Według szefa PAIH polscy przedsiębiorcy mogą też uczestniczyć w Expo w ramach tzw. Programu Partnerskiego. "Obejmuje on zróżnicowaną ofertę pakietów sponsorskich, daje też możliwość współpracy przy organizacji towarzyszących polskiej ekspozycji konferencji, seminariów, prezentacji, pokazów mody" - wyjaśnił. Dodał, że zgłoszenia przyjmowane są do końca stycznia 2022 r. Drynda zwrócił uwagę, że wystawa w Dubaju przypadnie na przełomowy okres dla światowej gospodarki - będzie to dla niej nowe otwarcie, dlatego przygotowywany przez Agencję program gospodarczy w ramach wystawy jest "nastawiony na łączenie przedsiębiorców; by dawał możliwości znalezienia na miejscu nowych kontrahentów".

PAIH zwróciła uwagę, że narodowy pawilon będzie "uniwersalnym przekazem o Polsce - zbiorem opowieści wyróżniających Polskę i Polaków - naszą gospodarkę, kulturę i wybitne osobistości". Składa się na nią pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom pawilonu.

Expo w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r. Celem obecności Polski na Expo w Dubaju jest wzmocnienie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, jak i promocja gospodarcza. Hasło przewodnie polskiej prezentacji brzmi: "Poland. Creativity inspired by nature".

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

