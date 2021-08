Maliszewski: wzrost PKB w II kwartale br. wyniósł 11,2 proc.

Sądzimy, że wzrost PKB w II kwartale 2021 r. wyniósł 11,2 proc. licząc rok do roku. Ten wynik może być wyższy, bo dotychczasowe dane o produkcji budowlanej sugerują kontynuację odbicia w inwestycjach – powiedział PAP główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2021 r. W I kwartale tego roku polski PKB spadł o 0,9 proc.

"Sądzimy, że wzrost PKB w II kw. wyniósł 11,2 proc. PKB. Mam świadomość jednak, że może być tutaj pozytywna niespodzianka, bo bilans ryzyk pokazuje przestrzeń do lepszego wyniku" - powiedział PAP Maliszewski.

Na tak duży wzrost PKB w II kwartale, jego zdaniem, ma wpłynąć efekt bazy, bo w ubiegłym roku w II kw. mieliśmy mocne spowolnienie gospodarcze wywołane lockdownem. Do tego dochodzą dobre dane o konsumpcji, która mocno się odbiła wiosną po złagodzeniu restrykcji. Ale to inwestycje mogą wpłynąć na to, że ostateczne dane o wzroście gospodarczym będą lepsze od prognoz Banku Millennium.

"Zakładaliśmy odbicie w inwestycjach, ale dane, które do tej pory zostały opublikowane, czyli głównie te o produkcji budowlanej, wskazują, że tutaj może pojawić się pozytywna niespodzianka. I właśnie inwestycje - jeśli pozytywny trend będzie się utrzymywał - mogą sprawić, że wynik PKB może być wyższy niż oczekiwane przez nas 11,2 proc. PKB" - powiedział główny ekonomista Banku Millennium.

O ile inwestycje mogą wpłynąć pozytywnie na dane o PKB, to zapewne negatywnie będą tutaj oddziaływać dane o zapasach i handlu zagranicznym - uważa Maliszewski.

"Zapasy, jak wynika z danych, które widzimy, maleją, bo firmy utrzymują swoje zdolności produkcyjne dzięki konsumpcji zapasów. Dzieje się tak przez problemy z dostawami. Z kolei eksport netto może obniżać wzrost PKB, bo wraz ze wzrostem popytu krajowego odnotowaliśmy przyspieszenie importu" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Z prognoz banku wynika, że w całym roku można się spodziewać wzrostu PKB o 5,3 proc.

