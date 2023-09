Zdaniem prezesa Business Centre Club (BCC) Jacka Goliszewskiego wrześniowa obniżka stóp procentowych może budzić obawy. Jak wskazuje, inflacja to trudna do przezwyciężenia choroba i to właśnie z powodu raptownego wzrostu kosztów działalności wiele firm się obecnie zamyka.

Wybory parlamentarne 2023 tuż tuż. Czego spodziewają się po nich polscy przedsiębiorcy?

Jacek Goliszewski, prezes BCC: – Sytuacja polskich przedsiębiorców jest obecnie dosyć trudna, bo mamy wysoką inflację i wysokie koszty finansowania. Do tego ceny nośników energii pozostają niepewne.

Po wyborach należy oczekiwać, że zaczniemy się zajmować realnymi problemami

W tym kontekście może dziwić, że jakby trochę mało słychać o ich problemach w kampanii wyborczej. Można oczywiście zrozumieć, że kampania rządzi się swoimi prawami. Jednak po wyborach należy też oczekiwać, że niezależnie kto będzie rządził, to zacznie się zajmować realnymi problemami, przed którymi stoi nasz kraj i gospodarka. Na pewno walka z inflacją musi zostać wygrana. Tutaj kluczem może być też uzyskanie środków z KPO, które jest dla gospodarki niesłychanie istotne, bo działałoby nie tylko antyinflacyjnie, ale także proinwestycyjnie.

Jacek Goliszewski: nie powinno się podchodzić do dwucyfrowej inflacji w sposób beztroski

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Z punktu widzenia polskich firm to dobrze czy źle?

– Taka obniżka na pewno zaskakuje. Oczywiście z jednej strony obniży koszty finansowania działalności. Jednak z drugiej strony może budzić obawy. Trudno powiedzieć, czy zadecydowały tutaj przede wszystkim czynniki ekonomiczne, ale jak się patrzy na przykład na USA, to tam przy dużo niższej inflacji nikt na razie nie mówi o obniżkach i dalej podwyższa się stopy (stopy w USA są w przedziale 5,25-5,50 proc. przy inflacji na poziomie 3,2 proc. w lipcu – przyp. red.).

Jeśli w Polsce do dwucyfrowej inflacji będziemy podchodzić w sposób beztroski, to taka wizja może niepokoić. Inflacja jest naprawdę dłuższą i trudną do wyleczenia chorobą gospodarki, więc można się chyba zastanawiać, czemu Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy, gdy mamy wciąż 10-proc. inflację, a cel inflacyjny wnosi cztery razy mniej, bo 2,5 proc., co takiego wiedzą członkowie Rady, że podjęli taką decyzję.

Trzeba pamiętać, że to właśnie z powodu inflacji wiele firm właśnie się teraz zamyka. Rosnące koszty wymuszają na przedsiębiorcach zmniejszanie marż czy podnoszenie cen, co powoduje z kolei spadek ich konkurencyjności i efektywności. Robi nam się z tego inflacyjne błędne koło.

Już 22 września w Warszawie BCC organizuje pierwszą konferencją BCC For The Future. Czego możemy się po niej spodziewać?

Osobiście spodziewam się naprawdę ciekawej merytorycznej dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed polskim biznesem, co powinna zagwarantować szeroka lista gości, wśród których są czołowi przedstawiciele polskiego życia gospodarczego.

Oprócz tego wręczymy też nagrody Wizjonera Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego. To nagrody dla młodych polskich innowacyjnych przedsiębiorców, którzy są przyszłością naszej gospodarki.

