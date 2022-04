Małopolska do końca 2023 r. przeznaczy 16 mln zł na promocję turystyki

Do końca 2023 r. Małopolska przeznaczy na promocję turystyki 16 mln zł z funduszy unijnych. Największym wyzwaniem jest odbudowa ruchu zagranicznego – powiedział w piątek prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń.

Zgodnie z zapowiedziami Biedronia atrakcje Krakowa i Małopolski promowane będą w krajach Europy Zachodniej - przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, krajach skandynawskich, Szwajcarii, Włoszech, ale i w USA.

Reklamy Małopolski mieszkańcy poszczególnych państw będą mogli zobaczyć u siebie, na miejscu, także podczas targów turystycznych. Oferta regionu ma być aktywnie promowana także w mediach społecznościowych. "Chcemy pokazać nasz dorobek kulturalny, umiejętności kulinarne, możliwości spędzania w sposób aktywny czasu w małopolskich górach, szlaki rowerowe i wiele wiele innych" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT).

Celem projektu "Małopolska - cel podróży" jest uzyskanie w 2023 r. takich wyników w turystyce, jakie były w 2019 r. W ocenie Grzegorza Biedronia rok 2022 będzie rokiem przejściowym. Małopolska przeznaczy na realizację 16 mln zł z funduszy unijnych (otrzymanych na lata 2014-2020).

Jak podkreślił prezes MOT, przed pandemią Małopolska była regionem najczęściej odwiedzanym przez turystów zagranicznych i 50 proc. nowych turystów zagranicznych w kraju trafiło właśnie do Małopolski. Pozostałe 50 proc. do pozostałych 15 województw. "To pokazuje, przed jakim wyzwaniem stoimy" - stwierdził Biedroń. Wśród najczęściej odwiedzanych miejsc w regionie były i są Tatrzański Park Krajobrazowy, Muzeum Auschwitz-Birkenau, kopalna soli w Wieliczce.

Przed pandemią 90 proc. osób zakwaterowanych w najlepszych krakowskich hotelach stanowili turyści z zagranicy.

"Turystyka krajowa generalnie ma się dobrze, wyzwaniem jest turystyka zagraniczna" - powiedział prezes MOT i dodał, że lukę w ruchu turystycznym z zagranicy częściowo zapełniają Ukraińcy, z których część zatrzymała się w hotelach.

Na rolę obywateli Ukrainy w statystykach dotyczących ruchu turystycznego zwrócił uwagę także prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w I kwartale tego roku Kraków Airport obsłużyło 1,2 mln pasażerów, przy czym w marcu pasażerów było 470 tys., z czego 10 proc. stanowili Ukraińcy udający się do innych krajów.

Jak poinformował Włoszek, kampania promocyjna lotniska skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców Małopolski, a od soboty w przestrzeniach publicznych miasta pojawią się reklamy oferty Kraków Airport.

Prezes lotniska zapowiedział również, w najbliższych dniach port spodziewa się znacznie większej niż zwykle liczby turystów, a tylko w sobotę - 30 tys., zarówno przylatujących jak i wylatujących.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl