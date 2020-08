Małopolska liderem jeśli chodzi o bezpieczeństwo obiektów turystycznych

Małopolska jest liderem jeżeli chodzi o obiekty posiadające certyfikacje Polskiej Organizacji Turystycznej na najbezpieczniejsze obiekty turystyczne w regionie. Kilkaset obiektów z Małopolski znajduje się na tej liście – poinformował wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.

Podczas środowej konferencji prasowej na terenie Muzeum Armii Krajowej wicemarszałek podkreślał, że aby turystyka mogła się rozwijać w Małopolsce, to musi przyciągać turystę, a tego - jak mówił - można pozyskać, jeśli ten będzie wiedział, że jest tu bezpiecznie.

"Gwarantujemy, że nasze obiekty, atrakcje spełniają wymagania sanitarne" - powiedział Urynowicz i zaapelował do turystów o przestrzegania obostrzeń - noszenie maseczek, mycie rąk, dystans społeczny. Wicemarszałek podkreślił, że małopolskie szlaki i inne obiekty turystyczne cieszą się coraz większą popularnością.

Urynowicz zaznaczył, że jak dotąd w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej prawie jedna trzecia z 256 mln zł, przeznaczonych dla przedsiębiorców, trafiła do podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej. Jak dodał, 10 proc. małopolskiego PKB pochodzi z turystyki, a 100 tys. osób jest zatrudnionych w branży. "Nie możemy pozwolić, by turystka się zatrzymała" - zaznaczył.

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń ocenił, że inicjatywy zapoczątkowane w czasie epidemii będą procentować w przyszłości. Wśród takich projektów wymienił powołanie w mediach społecznościowych grypy "Małopolska branża turystyczna - poznajmy się!". Na Facebooku grupy liczy już prawie 600 członków. Internetowa platforma służy im do wymiany informacji, wzajemnego wspierania się.

Biedroń zwrócił też m.in. uwagę na to, że w Małopolsce jest najwięcej w całym kraju szlaków górskich i innych tras turystycznych. Mówił także m.in. o bardzo dobrym przygotowaniu Zakopanego na przyjęcie turystów.

Przewodniczka po Ojcowskim Parku Narodowym Anna Dąbek szczególnie zachęcała do zwiedzania. "Jestem przedstawicielką branży, która przeżywa trudne chwile, ale my przewodnicy nie tracimy nadziei, nie tracimy wiary i przede wszystkim mamy ogromną miłość do tej ziemi, do ziemi małopolskiej, bo uważamy, że Małopolska to najpiękniejszy obszar w naszym w kraju, mający olbrzymie możliwości, potencjał. Praktycznie cały rok jest tu co robić. Ogromne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze to niewątpliwe atut naszego regionu" - powiedziała.