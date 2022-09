Małopolska największym beneficjentem Polskiego Bonu Turystycznego

Małopolska jest największym beneficjentem programu Polski Bon Turystyczny, gdzie zrealizowano 22 proc. wszystkich bonów na kwotę 400 mln zł – powiedział w piątek w Rabce-Zdroju wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy i dodał, że resort chce opracować nowe propozycje bonu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Projekt spełnił swoje zadanie, ponieważ oprócz środków, które były przeznaczone bezpośrednio na wypoczynek, była to ogólna zachęta do wypoczynku w kraju. Z całej puli przeznaczonej na Polski Bon Turystyczny, 22 proc., czyli ponad 400 mln zł, trafiło do Małopolski, a jeżeli chodzi tylko o okres ferii zimowych, to aż 40 proc. realizacji bonów dotyczyło właśnie Małopolski. To świadczy o tym, jak szeroką i wszechstronną ofertę turystyczną ma Małopolska" - podkreślił wiceminister Gut-Mostowy.

Przypomniał on, że kwota czterech miliardów złotych na realizację programu Polski Bon Turystyczny pochodziła z funduszy przeznaczonych na pomoc związaną z pandemią

"Mamy nadzieję, że ta przesłanka w przyszłym roku już nie będzie aktualna, dlatego chcemy opracować nowe propozycje Polskiego Bonu Turystycznego na przyszły rok, ale takiego, który nie byłby związany z pomocą covidową" - zapowiedział Gut-Mostowy.

Przekazał on także, że pewnym efektem ubocznym wprowadzenia Bonu Turystycznego było zwiększenie się bazy turystycznej w poszczególnych gminach, co oznacza, że część kwaterodawców wyszła z szarej strefy, aby móc realizować świadczenia.

"Nasze pobieżne szacunki z gmin podhalańskich, ale także nadmorskich pokazują, że jest to pomiędzy 20 a 30 proc. wzrostu ilości zarejestrowanej bazy noclegowej w przeciągu kilku miesięcy. To przekłada się również na zwiększone wpływy do budżetu w postaci podatków" - zaznaczył.

Programu Polski Bon Turystyczny został przedłużony do końca marca przyszłego roku. Mogą z niego skorzystać rodziny, które jeszcze nie aktywowały swoich bonów. W puli do wykorzystania pozostał jeszcze 1 mld zł.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl