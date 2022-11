Małopolska: Prezes PiS uczestniczył w otwarciu tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich (aktualizacja)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczył w sobotę w otwarciu tunelu drogowego w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7. Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

"Otwierana jest dzisiaj bardzo ważna inwestycja. To krok ku budowie drogi ważnej, potrzebnej dla tej części Polski, dla Małopolski, która dotrze także do Zakopanego" - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński dziękował za decyzję o nadaniu tunelowi imienia pary prezydenckiej.

"Lech Kaczyński wpisał się w historię Polski złotymi zgłoskami i zasługuje, aby jego imieniem nazywać ulice, by budować mu ulice" - mówił prezes PiS. "Lech Kaczyński jest patronem, ale jest jednocześnie inicjatorem i człowiekiem, który stworzył możliwość, otworzył drogę, którą w tej chwili idziemy i dlatego wpisał się w historię Polski złotymi zgłoskami, wpisał się i zasługuje - wraz ze swoją małżonką, swoją towarzyszką życia - na to, by jego nazwiskiem nazywać ulice miast, by budować mu pomniki - i te sensu stricto, i te, które mają kształt inny niż rzeźba, która przedstawia postać człowieka. Wielkie, wspaniałe budowle, które są znakiem tej nowej, rozwijającej się, szybko idącej ku temu należącemu się polskiemu narodowi europejskiemu poziomowi" - podkreślał.

Dodał też, że bez jego brata zmiana w Polsce, polegająca na całkowitym "odrzuceniu postkomunizmu" nie byłaby możliwa.

"Polska jest krajem, w którym po 2015 roku nastąpiła realna zmiana systemu, odrzucono postkomunizm, ustrój eksploratorski, który radykalnie dzielił społeczeństwo" - mówił prezes PiS. Jego zdaniem uhonorowanie w ten sposób nieżyjącego prezydenta RP jest zasadne ze względu na rolę Lecha Kaczyńskiego w tej zmianie.

"Ta zmiana nie mogłaby nastąpić bez Lecha Kaczyńskiego. I tu nie chodzi tylko o jego zwycięstwo w wyborach, ale o całą polityczną drogę, która pozwoliła stworzyć w Polsce obóz, który w sposób racjonalny potrafił przeciwstawić się temu wszystkiemu, co po 1989 roku było złe" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Wspominał też swoją nieżyjącą bratową, Marię Kaczyńską. "Poza przyczyną mającą charakter incydentalny życiorysu mojej świętej pamięci bratowej, która wychowała się Rabce są także i inne przyczyny, te odnoszące się do roli historycznej pary prezydenckiej. Do tego, co uczynili, bardzo często działając we dwoje dla polskiej demokracji, wolności i suwerenności" - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński dziękował gminie Jordanów za nazwanie tunelu imieniem pary prezydenckiej, a gminie Lubień, że podjęła się nadania imienia gen. Stanisława Maczka pobliskiej estakadzie. "Był to naprawdę wielki patriota, wielki dowódca - człowiek, który też pięknie, złotymi zgłoskami wpisał się w dzieje naszej ojczyzny" - mówił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w sobotę uroczyście otworzyli tunel drogowy w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7. Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Lecha i Marii Kaczyńskich.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Wartość inwestycji to niemal jeden miliard zł. Tunel zbudowała włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

