Małopolska Uczelnia Państwowa za dwa lata otrzyma kolejny budynek

Już jesienią 2022 r. studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Witolda Pileckiego będą mogli uczyć się w trzecim budynku, który jest obecnie remontowany i adaptowany dla potrzeb placówki – dowiedziała się PAP od kanclerz uczelni dr Katarzyny Matusiak.

"Remont postępuje. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przy adaptacji zabytkowego budynku w Oświęcimiu wyznaczony jest na marzec 2022 r. i nie mamy żadnych informacji, które wskazywałyby, iż nie zostanie w tym czasie zrealizowany" - powiedziała kanclerz.

Jak dodała, epidemia oraz aura nie wpływają na postęp prac. "Wykonawca tak rozkłada pracę, by nie kumulować ludzi i nie zwiększać zagrożenia zakażeniem. (…) Remont posuwa się naprzód. Gdy jest gorsza pogoda, prace kumulują się wewnątrz, gdy lepsza - na zewnątrz" - wyjaśniła.

Dr Matusiak poinformowała, że studenci będą mogli rozpocząć naukę w nowym budynku już z początkiem roku akademickiego 2022-2023. "Firma realizuje budowę do tzw. stanu deweloperskiego. Po zakończeniu uczelnia będzie musiała obiekt wyposażyć w niezbędne sprzęty oraz uzyskać atesty i pozwolenia. (…) Mamy nadzieję, że pół roku, jakie będziemy mieli po zakończeniu prac remontowych, na to wystarczy i jesienią rozpoczniemy tam naukę" - powiedziała.

Kanclerz powiedziała, że koszt robót budowalnych to ok. 35 mln zł. Do tego dojdzie wyposażenie. Inwestycja jest finansowana m.in. z pieniędzy przekazanych z ministerstwa nauki, które przeznaczyło na ten cel 22,5 mln zł, oraz funduszy zarobionych przez uczelnię. Na inwestycję uczelnia będzie mogła wykorzystać również ok. 12,9 mln zł w obligacjach. Termin ich wykupu jest wskazany na 2021 r.

Obecnie remontowany budynek jest trzecim w kompleksie uczelnianym. Wszystkie powstały przed wojną. Podczas okupacji były wykorzystywane przez Niemców z załogi KL Auschwitz. W jednym z nich SS umieściło pierwszych więźniów obozu - 728 Polaków deportowanych 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Obecnie remontowany budynek jest największy. Jego powierzchnia to ok. 10 tys. m kw.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Od wielu lat stał pusty.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego powstała w 2005 r. Kształci studentów na kilkunastu kierunkach. W jej murach studiuje blisko 2 tys. osób.