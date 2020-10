Małopolska: W Tarnowie wymieniono w tym roku 253 przestarzałe piece i kotły

W tym roku w Tarnowie (Małopolskie) zlikwidowano 253 przestarzałe piece i kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe. W ostatnich 16 latach wymieniono 1690 takich urządzeń. Do 2023 r. ich liczba ma wzrosnąć do 2800 - wynika ze statystyk miejskich.

Jak podkreślił w piątek prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, miasto poważnie traktuje ochronę powietrza, ale - jak wskazał - polityka ta powinna być realizowana systemowo, z udziałem także sąsiadujących gmin.

"W tej materii konieczna jest ścisła współpraca i równoległe działania ościennych samorządów. Na razie tylko o tym się mówi, ale konkretów brak. Nawet, gdy w Tarnowie zlikwidujemy wszystkie źródła smogu, to będziemy nadal otrzymywać go +w prezencie+ z wiatrem" - wskazał.

Według przytoczonych danych w ostatnich 16 latach (od roku 2005 do 21 września 2020 włącznie) w Tarnowie zlikwidowano 1690 pieców i kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Mieszkańcy, którzy zmienili systemy ogrzewania, z budżetu miasta i źródeł zewnętrznych otrzymali w tym czasie blisko 8,2 mln zł dofinansowania.

W ostatnich trzech latach, gdy znacząco zwiększono dotacje na zmianę ogrzewania tarnowianie zlikwidowali: 242 stare piece w 2018 r. (otrzymali wtedy blisko 2,2 mln zł dofinansowania) oraz 307 pieców w rekordowym 2019 r. (dofinansowanie wyniosło wtedy prawie 2,4 mln zł). Efektem tegorocznej wymiany do 21 września jest likwidacja 253 "kopciuchów", a dofinansowanie wyniosło ponad 2,7 mln zł.

Zdaniem Marka Kaczanowskiego, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa liczby te dotyczą tylko likwidacji z dofinansowaniem nowych pieców, dlatego w rzeczywistości liczba zlikwidowanych źródeł jest większa.

"Sporo osób wymienia źródła ciepła na ekologiczne bez dofinansowania, a nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu. Stare piece znikają również dzięki podłączeniom do sieci MPEC, do której w ubiegłym roku przyłączono 42 budynki mieszkalne i usługowe, w sumie 181 mieszkań" - zaznaczył.

Według planów do 2023 r. w mieście wymienionych zostanie łącznie 2800 starych pieców.

Jak przypomniano, obecnie na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja z budżetu miasta może wynieść 5 tys. zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (kolektorów słonecznych) do ogrzewania wody maksymalnie 4 tys. zł; na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej do 6 tys. zł. Dotacje te nie mogą przekroczyć połowy kosztów. Natomiast dotacja ze źródeł unijnych to maksymalnie 14 tys. zł.

Tarnów dofinansowuje też kolektory słoneczne - od 2011 roku do teraz z dofinansowania do zakupu i montażu tego typu urządzeń skorzystało 179 osób. Miasto 710 tys. zł dofinansowało 715,55 m kw. powierzchni paneli słonecznych.

Od 2019 r. z budżetu miasta można otrzymać również dotację do ogniw fotowoltaicznych. Do dzisiaj skorzystało z tej możliwości 69 osób, 20 kolejnych umów jest w przygotowaniu. Dofinansowanie wyniosło ponad 540 tys. zł.