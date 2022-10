Małopolskie: 119 połączeń w zimowym rozkładzie lotów Kraków Airport

119 połączeń, w tym trzy nowe, do 83 miast znalazło się w zimowym rozkładzie lotów małopolskiego lotniska Kraków Airport, który zacznie obowiązywać w nocy z soboty na niedzielę.

Jak ocenił w piątek prezes krakowskiego lotniska Radosław Włoszek, zimowa oferta wyróżnia się bardzo atrakcyjnymi, różnorodnymi kierunkami.

"Jestem przekonany, że bogata siatka połączeń będzie inspiracją do podróży po całym świecie, pasażerów ucieszą także nowe połączenia naszych bazowych przewoźników" - ocenił Włoszek.

W zimowej ofercie Kraków Airport znajduje się 119 regularnych połączeń do 83 miast w 30 krajach. Wśród nich są trzy nowe kierunki: Ryanair do Tuluzy we Francji i Poznania oraz Wizz Air do Leeds Bradford w Wielkiej Brytanii.

Prezes wyraził nadzieję, że kolejne miesiące, w tym okres świąteczno-noworoczny, będą czasem wzmożonego ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. 25 października br. lotnisko świętowało obsłużenie 6-mln pasażera, a do końca roku - według prognoz zarządu - liczba obsłużonych podróżnych ma przekroczyć 7 mln.

W całym ubiegłym roku krakowski port przyjął prawie 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 r. - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

