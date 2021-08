Małopolskie: 28 mln zł na pożyczki turystyczne dla firm dotkniętych przez pandemię

Od środy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa małopolskiego mogą ubiegać się o pożyczkę turystyczną ze środków pochodzących z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Na wsparcie przeznaczono 28 mln zł.

Jak wyjaśnił w środę marszałek Małopolski Witold Kozłowski, o niskooprocentowane pożyczki mogą się ubiegać firmy, które na skutek COVID-19 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 75 proc. i tym samym znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Pośrednictwem przy udzielaniu pożyczek zajmie się Polska Fundacji Przedsiębiorczości.

"Pożyczka turystyczna to realne wsparcie dla przedsiębiorców z naszego regionu, którzy na skutek COVID-19 zostali mocno poturbowani finansowo. Chcemy, by jak najszybciej mogli powrócić do stanu sprzed pandemii i na nowo rozwijać skrzydła w biznesie, a co za tym idzie tworzyć nowe miejsca pracy dla Małopolan" - zaznaczył Kozłowski.

W środę został uruchomiony nabór wniosków pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Mogą je składać firmy, które posiadają siedzibę lub oddział zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego. Konieczne jest, by działały na rynku dłużej niż 24 m-ce i na koniec 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji.

Warunkiem wnioskowania o pożyczkę jest aktualna ciężka sytuacja firmy lub spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 75 proc. w okresie grudzień 2020- luty 2021 w stosunku do okresu grudzień 2019- luty 2020.

