Małopolskie: 4 mln zł z budżetu państwa na pierwszy etap remontu mostu w Ostrowie

Budżet państwa dofinansuje kwotą 4 mln zł przebudowę zamkniętego mostu na Dunajcu w Ostrowie, znajdującego się na trasie najkrótszego połączenia między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce. Prace budowlane już się rozpoczęły.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w czwartek podpisał umowę potwierdzającą przyznanie powiatowi tarnowskiemu tej dotacji.

Most w Ostrowie zamknięto z dnia na dzień pod koniec listopada zeszłego roku z powodu fatalnego stanu technicznego, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jak podkreślił wojewoda, remont mostu w Ostrowie jest inwestycją bardzo wyczekiwaną i ważną dla mieszkańców powiatu tarnowskiego.

"Zły stan mostu zmusił lokalne władze do zamknięcia tej przeprawy. W trosce o dobro mieszkańców tego regionu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie włączył się w działania, które dzisiaj przynoszą wymierne korzyści" - wskazał Kmita.

Pierwszy etap o wartości ponad 7,4 mln zł zostanie w większości sfinansowany z rezerwy budżetu państwa, dlatego powinien zostać zrealizowany jeszcze w tym roku. Zadanie wsparło także województwo małopolskie, które przeznaczyło na ten cel 1 mln zł. Pozostałe środki mają pochodzić z budżetu powiatu tarnowskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie pod koniec września podpisał umowę na pierwszy etap remontu przeprawy. Prace już się rozpoczęły. Wykonuje je firma SARINŻ z Warszawy.

Zgodnie z warunkami przetargu, w ramach pierwszego etapu inwestycji, obejmującego remont drogi powiatowej wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Ostrów, zaplanowano m.in. wykonanie obok mostu stałego tymczasowej konstrukcji wsporczej do przełożenia kanalizacji tłocznej i sieci telekomunikacyjnej, a także przełożenie tam tych instalacji. W zakresie prac znalazł się także demontaż mostu stałego w zakresie niezbędnym do wykonania remontu.

Samorząd powiatu złożył także wniosek do wojewody małopolskiego o dofinansowanie drugiego etapu remontu przeprawy z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z planami most w Ostrowie ma zostać wybudowany niemal od nowa, z wykorzystaniem istniejących podpór i przyczółków. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi od 30 do 40 mln zł.

Decyzję o natychmiastowym zamknięciu mostu w ciągu drogi powiatowej 1346K relacji Tarnów - Wierzchosławice, stanowiącego najkrótsze połączenie między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce podjęli pod koniec listopada zeszłego roku zarząd powiatu tarnowskiego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Podstawą była ekspertyza i opinie ekspertów z politechnik w Krakowie i Rzeszowie. Przeprawę zamknięto z powodu fatalnego stanu technicznego, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.