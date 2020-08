Małopolskie: 4 mln zł z budżetu państwa na remont mostu w Ostrowie

Powiat tarnowski otrzymał 4 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na pierwszy etap remontu mostu na Dunajcu w Ostrowie (woj. małopolskie). Samorząd ogłosił już przetarg na te prace – mają one zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

Most w Ostrowie, znajdujący się na trasie najkrótszego połączenia między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce, zamknięto z dnia na dzień pod koniec listopada zeszłego roku.

Jak poinformował wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma podczas piątkowego briefingu, zgodnie z opublikowanymi warunkami przetargu, w ramach pierwszego etapu inwestycji obejmującego remont drogi powiatowej wraz z remontem obiektu mostowego w miejscowości Ostrów, zaplanowano m.in. wykonanie obok mostu stałego tymczasowej konstrukcji wsporczej do przełożenia kanalizacji tłocznej i sieci telekomunikacyjnej, a także przełożenie tam tych instalacji. W zakresie prac znalazł się także demontaż mostu stałego w zakresie niezbędnym do wykonania remontu.

"Te dni są przełomowe dla realizacji tego niełatwego projektu, jakim jest wyremontowanie i ponowne uruchomienie mostu w Ostrowie" - ocenił Hudyma.

Jak zapowiedział, samorząd powiatu złożył wniosek do wojewody małopolskiego o dofinansowanie drugiego etapu remontu przeprawy z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z planami most w Ostrowie ma zostać wybudowany niemal od nowa, z wykorzystaniem istniejących podpór i przyczółków. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi od 30 do 40 mln zł.

"Mamy również wszystkie zgody i uzgodnienia, aby mogła ruszyć ta inwestycja" - zaznaczył wicestarosta.

Władze powiatu tarnowskiego mają zagwarantowane w budżecie pieniądze na wkład własny do pierwszego etapu remontu mostu w Ostrowie w wysokości ok. 1 mln zł. Prowadzą jeszcze rozmowy z samorządem województwa w sprawie wsparcia tego przedsięwzięcia kwotą ok. 1 mln zł.

Decyzję o natychmiastowym zamknięciu mostu w ciągu drogi powiatowej 1346K relacji Tarnów - Wierzchosławice, stanowiącego najkrótsze połączenie między autostradą A4 i tarnowską dzielnicą Mościce podjęli pod koniec listopada zeszłego roku zarząd powiatu tarnowskiego i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Podstawą była ekspertyza i opinie ekspertów z politechnik w Krakowie i Rzeszowie. Przeprawę zamknięto z powodu fatalnego stanu technicznego, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W najbliższej okolicy w 2023 r. ma powstać most na Dunajcu w ramach budowy połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Jesienią zeszłego roku umowę na projekt i budowę tej przeprawy za ponad 141 mln zł podpisał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z firmą Metrostav Polska.