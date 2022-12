Małopolskie: 47 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w br.

47 decyzji dla firm o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydał w mijającym roku Krakowski Park Technologiczny, który zarządza PSI na terenie Małopolski i powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Planowane inwestycje przekroczyły 1 mld 669 mln zł.

Prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Tadeusz Zaremba ocenił, że tegoroczny wynik strefy zarządzanej przez KPT jest lepszy niż w latach poprzednich, a także znacznie bardziej pokazuje realne możliwości inwestycyjne.

"Przedsiębiorcy z naszego regionu przed kryzysem bronią się inwestycjami. I choć na początku roku obawialiśmy się, że nie uda nam się spełnić oczekiwanych wskaźników, dzisiejsze wyniki pokazują, że jest lepiej niż w latach poprzednich. Oczywiście, ubiegły rok był wyjątkowy, wówczas jednak widać było reakcję na okres pandemii" - zaznaczył.

Zdecydowana większość, bo 37 wydanych decyzji o wsparciu w ramach PSI trafiła do małych i średnich firm, a 38 przedsiębiorstw z otrzymaną decyzją to inwestorzy polscy.

"Utrzymuje się zatem trend widoczny już w latach poprzednich i zmiana w myśleniu o ulgach podatkowych - coraz więcej przedsiębiorców uznaje to narzędzie za atrakcyjne i chętnie z niego korzysta. Ważne jest to, że udaje się trafić do małych i średnich firm z ofertą Polskiej Strefy Inwestycji" - oceniła Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w KPT.

Według przedstawicieli KPT, nadal największe inwestycje należą do dużych firm, ale w tym roku wśród nich znalazła się także firma średniej wielkości: Protech z branży przetwórstwa stali, która zainwestuje 95 mln zł w rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego w Zatorze.

W tegorocznej czołówce inwestycji w Małopolsce znalazły się m.in.: Fideltronik Poland z branży elektronicznej - kosztem blisko 91 mln zł zbuduje tzw. inteligentną fabrykę w Suchej Beskidzkiej, Grupa Azoty - za ponad 140 mln zł zbuduje w Tarnowie instalację będącą elementem linii technologicznej do produkcji kaprolaktamu oraz siarczanu amonu, Werner Kenkel Bochnia z branży opakowaniowej - zainwestuje 127 mln zł w rozbudowę swojego zakładu produkcyjnego w Bochni.

W tym roku decyzję o wsparciu PSI otrzymała pierwsza firma z branży gier. Hiszpańska spółka Botticino planuje utworzyć w Krakowie centrum zajmujące się projektowaniem gier wideo i zainwestować w nie ponad 24 mln dolarów. Planowane jest utworzenie 166 nowych miejsc pracy.

Łącznie wszystkie firmy, które otrzymały decyzje o wsparciu w ramach PSI - podał KPT - planują stworzyć 376 nowych miejsc pracy.

Przedstawiciele KPT zaznaczyli, ,że łączne nakłady inwestycyjne deklarowane w ramach PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim od początku funkcjonowania tego programu przekroczyły do tej pory 7 mld zł.

"To ponad miliard więcej niż wszystkie nakłady inwestycyjne zrealizowane w ramach poprzedniego programu specjalnej strefy ekonomicznej w ciągu ponad 20 lat, a program Polska Strefa Inwestycji działa zaledwie od czterech lat" - wskazał prezes Parku.

Według niego w obecnej sytuacji gospodarczej trudno na razie prognozować przyszły rok. "Na razie wnioski o decyzje ciągle spływają, więc na pewno na początku 2023 roku pojawi się kilka kolejnych inwestycji. Napawa mnie to optymizmem, mam nadzieję, że sytuacja gospodarcza tego trendu nie zmieni" - dodał Zaremba.

Polska Strefa Inwestycji to forma wsparcia dla firm planujących inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl