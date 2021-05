Małopolskie: 5 mln zł dotacji na budowy tężni solankowych

Rozpoczął się nabór wniosków na dotacje budowy tężni solankowych w Małopolsce – łącznie zarząd województwa przeznaczy na ten cel 5 mln zł w tym i w kolejnym roku. Gminy mogą zgłaszać się do konkursu do 24 maja.

Zgodnie z wtorkowymi informacjami urzędu marszałkowskiego, rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie budowy ogólnodostępnych tężni solankowych na terenie Małopolski. Łącznie 5 mln zł zarząd województwa przeznaczy na ten cel - 2,5 mln w 2021 i 2,5 mln w 2022 r.

Do konkursu na dotacje z budżetu unijnego gminy mogą się zgłaszać - wnioski z wymaganymi załącznikami - do 24 maja. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 250 tys. zł i nie więcej niż 70 proc. całkowitej wartości inwestycji.

Jak poinformował marszałek Małopolski Witold Kozłowski, zadanie "Małopolskie tężnie solankowe" jest "wyczekiwanym i bliskim sercu mieszkańców", a idea tworzenia takich obiektów wielokrotnie pojawiała się w projektach zgłaszanych w ramach budżetów obywatelskich.

Wszechobecny stres, tempo życia, skażenie środowiska mają negatywny wpływ nie tylko na ogólne samopoczucie, ale przede wszystkim bezpośrednio na nasze zdrowie. Wiemy jak bardzo potrzebne są dzisiaj na mapie Małopolski miejsca, w których mieszkańcy będą mogli odpocząć, zrelaksować się, zdrowo spędzić czas na łonie natury" - powiedział marszałek.

Tężnie solankowe są coraz popularniejszymi inwestycjami. Działają już nie tylko w miastach uzdrowiskowych, jak np. Ciechocinek, Rabka-Zdrój, ale i m.in. w Krakowie - tężnia w Nowej Hucie; w planach budowa drugiej tężni w tej dzielnicy - przy ul. Padniewskiego; kończy się budowa tężni nad zalewem Bagry (zadanie z budżetu obywatelskiego Krakowa).

Tężnie to drewniane budowle pokryte gałązkami tarniny. Pierwotnie służyły do zagęszczania solanki w toku produkcji soli konsumpcyjnej oraz leczniczej. Dzięki temu odkryto ich walory lecznicze, ponieważ powietrze wokół nich nasycone jest aerozolem z solanki, która obciekając po elementach budowli ulega naturalnemu odparowaniu.

Bogate w mikroelementy powietrze zaczęto stosować w różnego rodzaju kuracjach. Mikroklimat wytwarzany przez tężnie jest zbliżony do tego, którego zażywamy podczas pobytu nad morzem. Godzinny spacer przy tężni solankowej to dawka jodu, która odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem.

Tego rodzaju wzbogacone powietrze jest szczególnie wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy, osób pracujących w znacznym zapyleniu i w wysokiej temperaturze. Pozytywny wpływ odczują również osoby na co dzień pracujące głosem.

