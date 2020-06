Małopolskie: 60 mln zł dla przedsiębiorców z branży turystycznej

Prawie 60 mln zł województwo małopolskie przeznaczyło na pomoc dla przedsiębiorców z branży turystycznej - poinformowano w środę. Jak podano, sektor ten, mocno osłabiony przez pandemię koronawirusa, stanowi 10 proc. PKB całego regionu.

Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz podczas środowej konferencji prasowej zadeklarował, że wsparcie branży turystycznej jest dla władz regionu ważnym celem.

Przypomniał, że w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej mali i średni przedsiębiorcy mogli uzyskać bon na kwotę 9 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zachowanie miejsc pracy. Ponadto przygotowywany jest drugi program, przewidujący nisko oprocentowane pożyczki, zapewniające płynność finansową.

Urynowicz wskazał, że dla 3 tys. działających w województwie przedsiębiorców zarezerwowano 198 mln. "Z czego 30 procent to branża turystyczna, 13 proc. to hotele i usługi noclegowe, 17 proc. to gastronomia i restauracje. Łącznie blisko 60 mln zł - to pomoc, jaką województwo małopolskie ze środków unijnych mogło udzielić dla przedsiębiorców turystycznych" - wyjaśnił i dodał, że "nie ma drugiego takiego bezzwrotnego programu pomocy w żadnym województwie w naszym kraju".

Wicemarszałek przypomniał, że branża turystyczna, ze względu na "decyzje sanitarno-administracyjne", została całkowicie wyłączona z obiegu, zatem teraz stała się głównym beneficjentem pomocy. Wyjaśnił, że "małopolska turystyka to prawie 10 proc. PKB całego regionu - znacznie więcej niż w skali kraju". Zapewnił, że w ramach wsparcia tego sektora przygotowywana jest także kampania promocyjna.

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń zwrócił uwagę, że problemy branży są odczuwane tym bardziej, że zarówno ubiegły rok, jak i początek bieżącego był dla branży bardzo dobry. "Natomiast przed nami są nowe wyzwania" - ocenił i podkreślił, że firmy, które mogą kontynuować swoją działalność potrzebują wsparcia w przekonywaniu Polaków, że "zapewniają bezpieczne, komfortowe warunki, a także że są gotowe przyjąć turystów".