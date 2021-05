Małopolskie: Adamczyk liczy, że most w Kurowie na dk75 powstanie w terminie

Prace związane z budową nowego mostu na Dunajcu w Kurowie k. Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 75 przebiegają przewidywalnie, z dużą nadzieją, że z przeprawy będzie można korzystać w założonym terminie – ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochody pojadą nowym mostem w październiku tego roku.

Jak podkreślił Adamczyk podczas poniedziałkowego briefingu na placu budowy, jest to niezmiernie skomplikowane przedsięwzięcie pod względem inżynieryjnym.

"Widać, że wykonawcy bardzo dobrze sobie dają z tym radę. Nie ma opóźnień, prace są realizowane zgodnie z harmonogramem i technologią, a trudności które się pojawiają na budowie, bo zawsze są takowe, są bardzo szybko rozwiązywane i usuwane, a realizacja posuwa się dalej" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Nowy most w Kurowie - zaznaczył Adamczyk - będzie "olbrzymim obiektem inżynieryjnym służącym wszystkim podróżnym udającym się popularną +sądeczanką+ z Nowego Sącza do Brzeska i dalej autostrady A4, czy w kierunku odwrotnym".

Jak poinformował dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński, budowa mostu w Kurowie postępuje zgodnie z harmonogramem. Obecnie zaawansowanie robót mostowych wynosi 86 proc., a drogowych ponad 66 proc.

GDDKiA planuje puszczenie ruchu po nowym moście w październiku tego roku, jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie dalszych prac bez przeszkód. Pozostałe prace będą ukończone w kwietniu 2022 r.

W ramach robót mostowych ukończono dwa pylony, a trzeci, ostatni jest w trakcie betonowania. Prowadzone są głównie prace związane z podwieszaniem want (lin). Na pylonie od strony Nowego Sącza zamontowano już wszystkie zaplanowane wanty. W sumie na każdy pylon przypadnie 36 want o długości od 33,57 do 87,71 m. Nowy obiekt będzie miał cztery przęsła.

Kontynuowane są prace drogowe przy wznoszeniu nasypu, wykonywaniu podbudowy zasadniczej, umocnieniach skarp nasypu geokratą oraz ustawiane są krawężniki betonowe.

Nowy most zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Jest położony poniżej starego mostu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem, kiedy zapadanie decyzja o budowie nowej trasy do Nowego Sącza tzw. "sądeczanki".

W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie.

Wykonawcą zadania o wartości ponad 189 mln zł jest polsko-węgierskie konsorcjum firm: Banimex i Hodmezovasarhelyi Utepito Korlatolt Felelossegu.

Nowy obiekt zastąpi istniejący most w Kurowie, który został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że jezdnia ma sześć metrów szerokości. Stan techniczny starego mostu jest zły.

