Małopolskie: Alarmy smogowe apelują o działania na rzecz ochrony powietrza

Alarmy smogowe w Małopolsce zaapelowały w środę do władz wojewódzkich o przyjęcie rozwiązań, które zmuszą gminy do bardziej zdecydowanych działań na rzecz ochrony powietrza. Aktywiści zachęcają do podpisywania petycji, która ma trafić do władz regionu.

Według członków Alarmów smogowych jakość powietrza w województwie małopolskim jest wciąż bardzo zła, jedna z najgorszych w Europie. Ich zdaniem trwające konsultacje społeczne ws. Programu ochrony powietrza dla regionu dają szansę na przygotowanie i przyjęcie przepisów antysmogowych, dzięki którym gminy podejmą skuteczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Aktywiści zachęcili w środę do podpisania petycji (dostępnej na stronie chceoddychac.pl) ws. stworzenia skutecznego programu ochrony powietrza; pismo to ma trafić do władz województwa w ramach konsultacji społecznych. Od niedzieli petycję podpisało 1317 osób.

"Na razie planujemy zbiórkę podpisów do 10 kwietnia" - powiedział PAP Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jak podkreślił, Alarmy smogowe nie krytykują całego Programu ochrony powietrza; uważają, że program jest "cenny", ale potrzebne są w nim zmiany, które sprawią, że działania gmin na rzecz ochrony powietrza będą skuteczne.

W ocenie Guły każda gmina powinna być zobowiązana do udzielenia pomocy mieszkańcom w wymianie "kopciuchów" poprzez otwarcie punktu dostępu do dotacji w ramach Programu czyste powietrze. "Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa, która zabrania używania kopciuchów, wchodzi w życie już 1 stycznia 2023 roku, a do wymiany zostało kilkaset tysięcy tego typu instalacji" - powiedział przedstawiciel Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jego zdaniem podstawowym zadaniem antysmogowym dla władz w najbliższych miesiącach jest przyspieszenie wymiany kopciuchów. Ważna jest też kwestia kontroli interwencyjnej, która - zdaniem aktywistów - powinna być doprecyzowana w Programie ochrony powietrza.

"Program ochrony powietrza powinien zobowiązać do prowadzenia kontroli w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia. Niezmiernie ważna sprawa to zapewnienie mieszkańcom każdej gminy dostępu do szybkiej kontroli interwencyjnej. Nie może być tak, że zgłaszając interwencję związaną ze spalaniem śmieci albo zabronionych paliw, czekamy na reakcję władz gminnych kilkanaście dni" - powiedział przedstawiciel Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Inne postulaty Alarmów smogowych to m.in.: wstrzymanie wspierania z publicznych pieniędzy montażu nowych kotłów węglowych oraz zakaz instalowania tego typu ogrzewania w nowych budynkach; zakaz używania kominków na terenie całego województwa w dni smogowe (w tych domach, gdzie kominek nie jest jedynym źródłem ogrzewania); wprowadzenie jasnych wskaźników, według których będą rozliczane gminy z realizacji Programu ochrony powietrza, w tym ilości wymienionych kotłów.

Według danych Krakowskiego Alarmu Smogowego na terenie Małopolski wciąż dymi 350 - 400 tys. takich kotłów, a ich wymiana postępuje "bardzo powoli".

Władze Małopolski pracują nad nowym Programem ochrony powietrza (POP); obecnie trwają konsultacje społeczne na temat rozwiązań proponowanych przez władze województwa. Celem tego programu jest osiągnięcie w 2023 r. poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych dopuszczalnych według norm polskich i unijnych. Wśród propozycji nowego POP są też m.in. przeznaczenie co najmniej 1 proc. dochodów własnych gminy na ochronę środowiska, w tym wymianę kotłów i instalacje OZE; zapewnienie przez każdą gminę kontroli w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia; możliwe prowadzenie kontroli przez straże gminne, pracowników urzędu lub we współpracy z policją.