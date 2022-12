Małopolskie: Andrychów nie rezygnuje z renowacji zabytkowego pałacu

Andrychów nie rezygnuje z renowacji zabytkowego pałacu Bobrowskich, choć miasto nadal nie posiada zgody konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac. Burmistrz Tomasz Żak powiedział PAP, że chce zdobyć fundusze i w 2023 r. wykonać przynajmniej izolację budynku.

"Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie nadal nie podpisał zgody. Nie mamy w tej chwili także pieniędzy. Będziemy aplikowali o fundusze z ministerialnego programu. Jeśli otrzymamy +zielone światło+ od konserwatora i znajdziemy pieniądze, wówczas rozpoczniemy pierwsze prace. W przyszłym roku chcemy wykonać izolację fundamentów pałacu" - powiedział Tomasz Żak.

Prace przy renowacji miały ruszyć wiosną bieżącego roku. "Zmiany na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie doprowadziły do tego, że nie byliśmy w stanie uzyskać pozwolenia na budowę. To spowodowało, że ostatecznie nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić prac w zakładanym terminie. W tej sytuacji Andrychów zrezygnował z dofinansowania z funduszy UE, które wynosiło 13,1 mln zł"- tłumaczył wówczas burmistrz Żak.

Całość renowacji kosztować miała 19,4 mln zł.

W tej chwili Tomasz Żak jest daleki od podawania terminów renowacji. Wskazał tylko, że po jej zakończeniu w pałacu siedzibę znaleźć miały m.in. muzeum, sale wystawowe i koncertowe, a także organizacje pozarządowe.

Klasycystyczny pałac w Andrychowie wybudowany został przez rodzinę Bobrowskich w XIX w. na bazie starszej budowli wzniesionej przez wcześniejszych właścicieli - Ankwiczów. Parterowa, murowana rezydencja powstała na planie podkowy. Został znacjonalizowany w PRL. Należał później do gminy Andrychów, która umieściła w nim m.in. izbę regionalną. W 2011 r. wrócił do prawowitych właścicieli. W 2020 r. samorząd go odkupił za 4,25 mln zł. Transakcja objęła także działki znajdujących się na terenie miasta.

