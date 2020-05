Małopolskie: Autobusy dla medyków dotrą do dalszych rejonów

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zdecydował o rozszerzeniu – zapoczątkowanego przez miasto Kraków – projektu specjalnych linii autobusowych dla pracowników szpitali walczących z koronawirusem. Nowe kursy dotrą dalszych rejonów aglomeracji krakowskiej.

Jak podkreślił w środę wojewoda, pracownicy szpitali, w tym personel medyczny, mogą mieć trudności z dostaniem się do pracy ze względu na związane z epidemią ograniczenia w publicznym transporcie zbiorowym.

Do tej pory specjalne bezpłatne autobusy dla medyków kursowały po Krakowie. Zgodnie z decyzją wojewody co najmniej do końca maja dedykowane pojazdy będą także kursować przez siedem dni w tygodniu dwa razy dziennie do wybranych podkrakowskich miejscowości. Są to trasy: Kraków - Wieliczka - Niepołomice - Bochnia; Kraków - Wieliczka - Biskupice - Gdów - Dobczyce; Kraków - Zielonki - Skała - Wolbrom.

Dotychczas z tych połączeń - w zależności od trasy - korzystało od kilku do kilkunastu osób w ramach jednego kursu.

"Z autobusów będą mogli korzystać pracownicy szpitali walczących z koronawirusem. W tym trudnym czasie szczególnie liczą się elastyczność, dobra współpraca i praca zespołowa" - zaznaczył Ćwik.

Rozkład jazdy został przekazany krakowskim szpitalom, a pojazdy są odpowiednio oznaczone. Opracowane trasy uzupełniają sieć połączeń, które dotychczas były realizowane przez miasto Kraków. Transport dla medyka jest realizowany w oparciu o tabor miasta Krakowa i finansowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

W przedsięwzięcie zaangażowane są także podmioty tworzące Radę Gospodarczą przy Wojewodzie Małopolskim, w tym spółki skarbu państwa, m.in. Polska Spółka Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, która zadeklarowała udostępnienie swoich samochodów oraz Fundacja PKO Banku Polskiego/ PKO Leasing, która przekazała dwa samochody osobowe na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz po jednym dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wsparcie zaoferowały także Koleje Małopolskie, wdrażając ofertę specjalną biletów miesięcznych za 1 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia oraz pomagając w organizacji dezynfekcji karetek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

"Spółki Skarbu Państwa i inne instytucje czy podmioty od początku trwania epidemii solidarnie wspierały szpitale, przekazując im samochody, środki ochrony osobistej czy darowizny finansowe, jak np. PKO BP prawie 3,6 mln dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i po prawie 300 tys. dla siedmiu innych małopolskich szpitali" - wskazał wojewoda małopolskie, dziękując tym podmiotom za zaangażowanie.