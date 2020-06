Małopolskie: Budowa obwodnicy Rybnej ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 24,7 mln zł będzie kosztować budowa obwodnicy miejscowości Rybna (woj. małopolskie), która otrzymała wsparcie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W czwartek nastąpiło podpisanie umowy potwierdzającej przyznanie gminie Czernichów dotacji z tego programu.

Jak podkreślił podczas uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, budowa lokalnych dróg w ramach rządowego programu wpisuje się w oczekiwania prezydenta Andrzeja Dudy, że "Polacy zasługują na bezpieczne drogi, które wreszcie zlikwidują wykluczenie komunikacyjne".

"Rząd premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymuje słowa - deklarowaliśmy środki na drogi gminne i powiatowe w skali całego kraju i ten program funkcjonuje" - podkreślił szef resortu infrastruktury.

Budowa obwodnicy Rybnej ma zostać zrealizowana w latach 2020-2022. W ramach zadania powstanie nowa droga o długości ok. 3,2 km od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780. Trasa będzie przebiegać we wschodniej części miejscowości - w terenach niezabudowanych.

Ogólna wartość zadania wynosi ponad 24,7 mln zł, z czego prawie 18,8 mln zł stanowi wsparcie z FDS. Gmina Czernichów będzie realizowała to przedsięwzięcie przy dodatkowym wsparciu powiatu krakowskiego.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wskazał, że władze gminy Czernichów już w 2017 roku uzyskały zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego zadania, ale jego budowa nie mogła dojść do skutku z powodu kosztów przewyższających możliwości samorządu.

"Gdyby nie rządowy program, to pewnie w tym przypadku, jak i wielu innych, takie zadania pozostałyby w sferze marzeń" - ocenił wojewoda i przypomniał, że w województwie małopolskim w ramach FDS rozdysponowano do tej pory 202,5 mln zł na ponad 170 zadań.

Zbigniew Kędzierski przewodniczący rady gminy Czernichów ocenił, że nowa droga gminna "w ogromnym stopniu" zabezpieczy mieszkańców gminy, a w szczególności miejscowości Rybna.