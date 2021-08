Małopolskie: Budowa przepustu na krajowej 44 w Palczowicach; są utrudnienia

Rozpoczęła się budowa przepustu na drodze krajowej 44 w Palczowicach koło Zatoru. Zastąpi on stary, wysłużony obiekt – podał krakowski oddział GDDKiA. Od poniedziałku zmieniona została tam organizacja ruchu. Pojawiły się utrudnienia.

"Zamknięty został jeden pas jezdni i wprowadzono ruch wahadłowy. W godz. od 8. do 18. jest on sterowany ręcznie, a w pozostałych godzinach za pomocą sygnalizacji świetlnej. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godz. Piesi mogą poruszać się tylko prawą stroną jezdni" - podała rzeczniczka oddziału Dyrekcji Iwona Mikrut.

Jak dodała, powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest po 20 października.

Dotychczasowy przepust powstał w 1970 r. Był w złym stanie technicznym. Zgodnie z ekspertyzą trzeba go rozebrać. W jego miejsce powstanie przepust ramowy, żelbetowy, o długości 16,2 m.

Umowa na zaprojektowanie i budowę tego przepustu została podpisana z wykonawcą w kwietniu ub.r. Koszt prac wyniesie 1,23 mln zł.

Droga krajowa 44 prowadzi z Gliwic przez Tychy, Oświęcim, Zator, Skawinę do Krakowa.

