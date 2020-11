Małopolskie: Cel budżetu województwa na 2021: zachować miejsca pracy

Najważniejszym celem budżetu województwa na 2021 r. jest zachowanie miejsc pracy praktycznie w każdej branży – podkreślił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka podczas poniedziałkowej sesji sejmiku.

Dyskusja o budżecie na przyszły rok była głównym punktem porządku zdalnych obrad. Odbyło się tzw. pierwsze czytanie uchwały w tej sprawie. Radni zwracali uwagę na szkody, które poczyniła epidemia. Wicemarszałek Łukasz Smółka podkreślił, że jest to budżet ostrożnościowy i najważniejszym jego celem jest zachowanie miejsc pracy praktycznie w każdej branży.

Jak poinformował wicemarszałek, wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu województwa są zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa: inflacja 1,8 proc. i wzrost PKB 4,0 proc.

Projekt budżetu województwa małopolskiego na 2021 r. określa prognozę dochodów w kwocie 1 mld 721 mln zł (spadek w stosunku do 1 stycznia 2020 r. o 4,4 proc.). Limit wydatków w kwocie 2 miliardów 135,4 mln zł (wzrost w stosunku do 1 stycznia 2020 r. o 2,5 proc.). Powstały deficyt budżetowy w wysokości 414,4 mln zł (wzrost w stosunku do 1 stycznia 2020 r. o 46,1 proc.), zostanie sfinansowany m.in. przychodami pochodzącymi z kredytów, emisji obligacji, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków. Planowane zadłużenie województwa na 2021 r. wynosi 970,7 mln zł (w tym kredyt pomostowy w kwocie 164,7 mln zł).

Główne kierunki wydatków są następujące: transport - 901,5 mln zł (42,2 proc. ogółu wydatków), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 258 mln zł (12,1 proc. ogółu wydatków), ochrona zdrowia - 218,1 mln zł (10,2 proc.), administracja publiczna - 190,3 mln zł (8,9 proc.), rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 167,6 mln zł (7,8 proc.), oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 97,8 mln zł (4,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe - 47,2 mln zł (2,2%), informatyka - 42 mln zł (2,0 proc.), turystyka i kultura fizyczna - 41,6 mln zł (1,9 proc), rolnictwo i łowiectwo - 37,4 mln zł (1,8 proc.), gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 24,7 mln zł (1,2 proc.), pozostałe wydatki - 109,2 mln zł (5,1 proc.).

"Teraz przed nami składanie stosownych poprawek. Wtedy zobaczymy propozycje poszczególnych radnych. Proszę państwa radnych o ostrożnościowe podejście do tego budżetu. Przedstawiliśmy wskaźniki i budżet. Natomiast musimy się liczyć z tym, że wpływy do budżetu na rok 2021 mogą zostać zachwiane" - powiedział wicemarszałek.

Jak dodał, istotne jest założenie w budżecie odpowiednich rezerw finansowych, umożliwiających reagowanie na pojawiające się zagrożenia i potrzeby. "Poprzez stworzenie tzw. worków inwestycyjnych, w przypadków chociażby modernizacji dróg wojewódzkich, inicjatyw samorządowych, czy też worku inwestycyjnego dotyczącego małopolskich szpitali. Są one właśnie po to, abyśmy aktywnie reagowali" - mówił.

Sejmik Województwa Małopolskiego, w uchwale o charakterze intencyjnym, wyraził też wolę utworzenia 1 stycznia 2023 r., w Oświęcimiu, instytucji zajmującej się materialnym i niematerialnym dziedzictwem Romów w Polsce, jako instytucji kultury województwa małopolskiego. Partnerem lub jednym z partnerów w tym zakresie będzie aktywne, cenione za swą działalność Stowarzyszenie Romów w Polsce, z siedzibą w Oświęcimiu, od 2014 r. zabiegające o możliwość utworzenia nowej instytucji kultury, której powołanie pozwoliłoby pełniej wykorzystać potencjał i zasoby organizacji.