Małopolskie: DanCake kosztem 38 mln zł rozbuduje zakład produkcyjny

Firma DanCake z branży cukierniczo-piekarniczej kosztem 38 mln zł rozbuduje swój zakład produkcyjny w Chrzanowie w województwie małopolskim. Firma otrzymała decyzję o wsparciu planowanego przedsięwzięcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Decyzję wydał zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego, który zarządza Polską Strefą Inwestycji na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego; wydaje też decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo zakupi nową linę produkcyjną dla produktów przekąskowych. Ponadto firma planuje zmodernizować i zautomatyzować istniejące już linie produkcyjne, a także zakupić automatyzowane wózki samojezdne i instalację OZE. Dzięki temu zwiększą się moce produkcyjne zakładu w Chrzanowie.

Jak ocenił w czwartek prezes KPT Tadeusz Zaremba, firma DanCake jest przykładem przedsiębiorstwa, które kontynuuje inwestycje w swój rozwój.

"Przyczynia się to do wzrostu jej konkurencyjności, a równocześnie pozytywnie wpływa na cały region i pomaga tworzyć nowe miejsca pracy. Jest to już druga decyzja o wsparciu dla tego przedsiębiorstwa, które wcześniej korzystało też z ulg podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych" - przypomniał prezes KPT.

Według danych przekazanych przez KPT w tym roku suma planowanych nakładów inwestycyjnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce przekroczyła 1,483 mld zł, a Krakowski Park Technologiczny wydał 37 decyzji o wsparciu, z czego 10 trafiło do mikro przedsiębiorstw, 7 do małych, 9 do średnich i 11 do dużych firm.

Polska Strefa Inwestycji to forma wsparcia dla firm planujących przedsięwzięcia inwestycyjne. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na terenach prywatnych oraz publicznych. O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni, jak i duży przedsiębiorca.