Małopolskie: Decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Krakowski Park Technologiczny wydał drugą w tym roku decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją spółka Omni Development z branży stolarki otworowej, która zadeklarowała zainwestowanie ponad 4 mln zł w Bochni (woj. małopolskie).

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak poinformowała w czwartek Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym, wydana decyzja o wsparciu w ramach PSI dotyczy nowo powstałej firmy Omni Development. Zamierza ona kosztem ponad 4 mln zł wybudować w Bochni budynek produkcyjno-magazynowy i wyposażyć go.

Spółka zajmuje się produkcją stolarki otworowej, m.in.: konstrukcji i elementów metalowych, drzwi, okien, ościeżnic i progów oraz prowadzi działalność usługową, taką jak: usługi logistyczne, call center i projektowanie nowych, innowacyjnych opakowań jednorazowych dla transportu stolarki otworowej.

Według Sadowskiej inwestycja firmy Omni Development potwierdza ubiegłoroczny trend zwiększonego zainteresowania Polską Strefą Inwestycji ze strony firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

"Negatywne skutki pandemii omijają firmy przemysłowe, dzięki czemu łatwiej jest im podejmować decyzje inwestycyjne. Myślę, że to one będą stanowiły dźwignię do rozwoju małopolskiej gospodarki w 2021 roku" - oceniła dyrektor.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim przedsiębiorca może uzyskać od 35 proc. (duży) do 55 proc. (mały) zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej. Na rozliczenie ulgi jest 12 lat od daty wydania decyzji o wsparciu.

W sumie Krakowski Park Technologiczny wydał 87 decyzji o wsparciu firm w oparciu o przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji od początku ich funkcjonowania, z czego w całym zeszłym roku było to 30 decyzji. Przedsiębiorcy zadeklarowali w tym czasie ponad 1 mld zł nakładów na inwestycje i utworzenie ponad 500 miejsc pracy.