Małopolskie: Decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Krakowski Park Technologiczny wydał decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją firma Celkar Logistic, zajmująca się usługami magazynowo-logistycznymi, która zainwestuje blisko 17,4 mln zł w Niepołomicach k. Krakowa.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak poinformowała we wtorek Barbara Wityńska-Słącz z KPT, inwestor na zakupionych terenach w Niepołomicach wybuduje magazyn wraz z infrastrukturą do świadczenia usług magazynowo-logistycznych. Spółka z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 17,4 mln zł.

W ramach nowego projektu powstanie nowoczesna infrastruktura na potrzeby całej grupy VanKing Celkar Group, którą inwestor obsługuje pod względem logistycznym.

Jak przypomniała przedstawicielka KPT, Niepołomice to jedna z najlepiej rozwijających się gospodarczo gmin w Małopolsce. Dotąd 25 przedsiębiorców zdecydowało się skorzystać z ulgi podatkowej na jej terenie. Zainwestowali oni w 45 projektów, z czego cztery z nich powstały w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej wynosi obecnie 1,8 mld zł (w tym 343,8 mln zł to projekty w ramach PSI). Dzięki tym przedsięwzięciom powstało ponad 2,1 tys. nowych miejsc pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie w połowie 2018 roku, zasadniczo zmieniła zasady przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, dając możliwość inwestowania w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, a nie - jak dotychczas - jedynie na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W Małopolsce i powiecie jędrzejowskim przedsiębiorca może uzyskać od 35 proc. (duży) do 55 proc. (mały) zwrotu kosztów inwestycji w postaci ulgi podatkowej. Na rozliczenie ulgi jest 12 lat od daty wydania decyzji o wsparciu.

W sumie w całym zeszłym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 30 decyzji o wsparciu firm w oparciu o przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji, a w tym roku - trzy. Przedsiębiorcy zadeklarowali w tym czasie ponad 1 mld zł nakładów na inwestycje i utworzenie ponad 500 miejsc pracy.