Małopolskie: Do lata powstanie nowy teren do rekreacji w Andrychowie

Do lata przyszłego roku potrwają prace przy utworzeniu w Andrychowie (Małopolskie) strefy rekreacyjno-wypoczynkowej nazywanej Pańską Górą – powiedział PAP burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. „Prace postępują, ścieżki są wytyczane i żwirowane. To, co zaplanowaliśmy – będzie” – zapewnił.

"Zakończenie rewitalizacji Pańskiej Góry i stawu Anteckiego nastąpi latem przyszłego roku" - zadeklarował Tomasz Żak.

Inwestycja powstaje na terenie, gdzie przed wojną stał młyn i istniał niewielki staw o powierzchni ok. 30 arów. Obecnie powierzchnia akwenu wyniesie ponad 1 ha. Wokół powstają ogólnodostępne tereny rekreacyjne, ścieżki piesze i rowerowe. Zadanie obejmuje też zagospodarowanie parku miejskiego - Pańskiej Góry. Powstają tam m.in. miejsca do rekreacji, ścieżki, ławki.

Całość będzie kosztowała około 25-26 mln zł. Andrychów na ten cel pozyskał 11,8 mln zł z funduszy UE, a także 8 mln zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Resztę dołoży samorząd.

W Andrychowie mieszka ok. 20 tys. ludzi.

