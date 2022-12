Małopolskie: Dobiega końca budowa bloku socjalnego w Andrychowie

Przed końcem roku gotowy będzie w Andrychowie nowy blok socjalny z 13 mieszkaniami. Burmistrz miasta Tomasz Żak powiedział PAP, że dobiegają końca prace wykończeniowe, robione są też przyłącza. W mieście powstaną jeszcze dwa kolejne bloki socjalne.

"Wykonawca zapowiedział, że do końca roku zakończy prace. We wnętrzu budynku obecnie finalizowane są już prace wykończeniowe. Kafelki są, ściany też zostały pomalowane. W tej chwili budowlańcy robią przyłącza" - powiedziała PAP Tomasz Żak.

To drugi nowy budynek socjalny w Andrychowie. Pierwszy został oddany do użytku pod koniec 2019 r. Posiada 13 mieszkań. Każdy kolejny budowany jest według tego samego projektu.

Burmistrz poinformował, że samorząd w planach ma oddanie jeszcze dwóch bloków. Kolejny, który jest w stanie surowym, ma być gotowy latem przyszłego roku. Natomiast czwarty powstanie za rok.

Andrychów na budowę bloków otrzymał dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - wskazał Żak. Pierwotnie było to ok. 85 proc. kosztów. Reszta to wkład gminy. "Będziemy jeszcze zbiegali w BGK, by zwiększył dotację, bo wszystko podrożało. Umowę z bankiem zawarliśmy ponad dwa lata temu, gdy wszystko było znacznie tańsze" - wyjaśnił.

Mieszkania we wszystkich blokach mają się składać z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z prysznicem. Do każdego prowadzi osobne wejście.

Andrychów liczy ok. 20 tys. mieszkańców.

