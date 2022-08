Małopolskie: Dwie decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Krakowski Park Technologiczny wydał dwie decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymały je rodzime firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Limanowej (Małopolskie). Łącznie zainwestują one blisko 27 mln zł.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Jak poinformował we wtorek prezes KPT Tadeusz Zaremba, wśród firm z ulgami w ramach PSI jest firma Gomi, zajmująca się produkcją i dystrybucją gazów technicznych oraz firma Jantar, producent i dystrybutor wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych.

Wyjaśnił on, że dwaj przedsiębiorcy z Limanowej postanowili połączyć siły i utworzyli konsorcjum, by razem stanąć do przetargu na zakup działki. Każdy z nich zrealizuje na zakupionym terenie odrębną inwestycję. Dzięki temu powstaną nowe zakłady, a przedsiębiorcy zainwestują łącznie blisko 27 mln zł.

"Bardzo mnie cieszy współpraca firm przy realizacji inwestycji. W tym przypadku mamy do czynienia z małymi przedsiębiorstwami, które skutecznie zrealizowały pomysł wspólnego działania. Dzięki temu sprawnie mogły nabyć teren inwestycyjny" - zaznaczył przedstawiciel KPT.

Firma Gomi w budowę i wyposażenie nowego zakładu zamierza zainwestować ponad 18 mln zł. Z kolei FHU Jantar planuje wybudowanie nowego zakładu wraz zapleczem technicznym oraz wyposażeniem za blisko 8,6 mln zł.

Polska Strefa Inwestycji to forma wsparcia dla firm planujących inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca.

Od początku br. Krakowski Park Technologiczny wydał 21 decyzji o takim wsparciu, a deklarowane nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 626 mln zł. Zapowiedziano także utworzenie 92 nowych miejsc pracy.

