Małopolskie: Dzięki łagodnej zimie bez przerw na budowie mostu w Kurowie na DK75

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na prowadzenie przez cały sezon zimowy prac związanych z budową nowego mostu w Kurowie k. Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 75. Obecnie zaawansowanie prac wynosi 23 proc. - podał krakowski oddział GDDKiA.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, inwestycja rozpoczęła się pod koniec lipca zeszłego roku i - dzięki sprzyjającej aurze - trwała nieprzerwanie bez przestojów zimowych, które planowano pomiędzy 15 grudnia i 15 marca.

"Zaawansowanie prac wynosi obecnie 23 proc. Aktualnie prowadzone są m.in. prace polegające na betonowaniu podpór obiektu" - zaznaczyła przedstawicielka GDDKiA.

Do tej pory zakończono pierwszy etap betonowania korpusu przyczółka od strony Brzeska, a także betonowanie filara po stronie Nowego Sącza. Trwa zasypywanie fundamentów przyczółków i podpór. Wykonywany jest przepust. Roboty prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 20 a w soboty do 16.

Zgodnie z planami inwestycja o wartości ponad 189 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2021 roku. Na wykonawcę zadania zostało wybrane w przetargu polsko-węgierskie konsorcjum firm: Banimex i Hodmezovasarhelyi Utepito Korlatolt Felelossegu.

Nowy obiekt zastąpi istniejący most w Kurowie, który został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że jezdnia ma sześć metrów szerokości. Stan techniczny starego mostu jest zły.

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego mostu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem, kiedy zapadanie decyzja o budowie nowej trasy do Nowego Sącza tzw. "sądeczanki".

W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie.