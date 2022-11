Małopolskie: GDDKiA: drugi przetarg na przebudowę DK28 w Makowie Podhalańskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi drugi przetarg na wykonawcę przebudowy drogi nr 28 w Makowie Podhalańskim (Małopolskie). Pierwsze postępowanie unieważniono, ponieważ jedyny oferent przedstawił ofertę przekraczającą budżet przewidziany na realizację zadania.

Przebudowa obejmie odcinek drogi krajowej o długości 368 m. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. budowę pasów do lewoskrętów, wysp azylu na przejściach dla pieszych i przebudowę chodników.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, do przetargu ogłoszonego wiosną tego roku zgłosił się tylko jeden wykonawca, z ofertą znacznie przekraczającą budżet przewidziany na przebudowę skrzyżowań. W związku z tym tamto postępowanie przetargowe zostało unieważnione i ogłoszono nowe.

Do wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie należała budowa dodatkowych pasów do lewoskrętu na DK28 w ul. Rynek i ul. Kolejową oraz dwóch wysp azylu na przejściach dla pieszych. Wymieniona zostanie nawierzchnia na drodze krajowej. Zaplanowano przebudowę dziewięciu zjazdów indywidualnych, chodników po obu stronach drogi, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zostać wykonane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Jak zwróciła uwagę przedstawicielka GDDKiA, w Makowie Podhalańskim droga krajowa nr 28 (ul. 3 Maja) przebiega przez centrum miasta. To trasa o jednym pasie w każdą stronę, obciążona bardzo dużym ruchem zarówno osobowym, jak i ciężarowym. Przebudowa drogi - wskazała - jest konieczna, by poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i płynność ruchu.

"Jest to główny dojazd z południowej części województwa małopolskiego do Wadowic i Zatora. Według pomiarów ruchu wykonanych w 2021 r. średnio na dobę przejeżdża tędy ponad 16,6 tys. pojazdów. Liczba pojazdów w stosunku do poprzedniego pomiaru z 2015 r. wzrosła o 30 proc." - przekazała Mikrut.

