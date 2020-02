Małopolskie: GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Bochni

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosił w środę przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Bochni w ciągu drogi krajowej nr 94. Nowy obiekt ma zastąpić obecnie użytkowany, wyeksploatowany wiadukt.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, budowa nowego wiaduktu jest konieczna, ponieważ stary jednoprzęsłowy obiekt, pochodzący z 1984 r. jest w złym stanie technicznym.

"Jego stan techniczny sprawia, że trzeba go zastąpić nowym obiektem inżynierskim. Zostanie rozebrany i w jego miejsce wybudowany zostanie nowy wiadukt. Zanim to się stanie, powstanie wiadukt tymczasowy, na który przełożony będzie ruch do czasu ukończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie" - relacjonuje przedstawicielka GDDKiA.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej oraz realizację wszystkich robót budowlanych, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowego wiaduktu. Zainteresowani zadaniem wykonawcy mogą składać oferty do 20 lutego br.