Małopolskie: GDDKiA podpisała umowę na dokumentację dla rozbudowy odcinka dk28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą, która opracuje kompleksową dokumentację dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do Ropy (Małopolskie). Wybrano firmę Ivia, która zaproponowała ponad 8,7 mln zł.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, zadaniem wykonawcy będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad rozbudową dk28 na ponad 24-km odcinku pomiędzy Nowym Sączem i miejscowością Ropa.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 ma na celu podniesienie nośności jej nawierzchni do 115 kN/oś oraz poprawę parametrów technicznych drogi i jej urządzeń. Zaplanowano też budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

Odcinek dk28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa w woj. małopolskim.

"Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, komfort jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi" - wskazała przedstawicielka GDDKiA.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

Według zamierzeń GDDKiA prace przygotowawcze do realizacji zadania potrwają do 2024 roku, a same roboty budowlane będą w latach 2024-2027. W tym miesiącu GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą, który opracuje kompleksową dokumentację projektową, a także uzyska decyzje administracyjne i będzie sprawować nadzór autorski w trakcie robót budowlanych dla dalszego, 17,5-km odcinka dk28 od miejscowości Ropa do granicy z województwem podkarpackim. Zadanie wykona firma Egis Poland za ponad 6,3 mln zł.

Prace przygotowawcze dla tego fragmentu są zaplanowane na lata 2021 - 2024, a roboty budowlane mają zostać zrealizowane w latach 2024 - 2028.