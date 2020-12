Małopolskie: GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji dla rozbudowy odcinka dk28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na firmę, która opracuje kompleksową dokumentację dla rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do Ropy (Małopolskie). Wybrano firmę Ivia, która zaproponowała ponad 8,7 mln zł.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, zadaniem wybranego oferenta będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad rozbudową dk28 na ponad 24-km odcinku pomiędzy Nowym Sączem i miejscowością Ropa.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28 ma na celu podniesienie nośności jej nawierzchni do 115 kN/oś oraz poprawę parametrów technicznych drogi i jej urządzeń. Zaplanowano też budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

Odcinek dk28 przeznaczony do rozbudowy przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa w woj. małopolskim.

"Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, komfortu jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi" - wskazała przedstawicielka GDDKiA.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji przewidziane jest 29 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) etap ten wydłuży się do 41 miesięcy.

Według zamierzeń GDDKiA prace przygotowawcze do realizacji zadania potrwają do 2024 roku, a same roboty budowlane w latach 2024-2027.

W tym miesiącu GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą, który opracuje kompleksową dokumentację projektową, a także uzyska decyzje administracyjne i będzie sprawować nadzór autorski w trakcie robót budowlanych dla dalszego, 17,5 km odcinka dk28 od miejscowości Ropa do granicy z województwem podkarpackim. Zadanie wykona firma Egis Poland za ponad 6,3 mln zł.

Prace przygotowawcze dla tego fragmentu są zaplanowane na lata 2020 - 2024, a roboty budowlane mają zostać zrealizowane w latach 2024 - 2027.