Małopolskie: Głosowanie w budżecie obywatelskim województwa - przesunięte

Głosowanie w 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przesunięte na 14 maja - 14 czerwca w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną. Pierwotnie planowano, że głosowanie rozpocznie się 1 maja.

Jak podkreślił we wtorek zarząd województwa małopolskiego, decyzja o przesunięciu głosowania BO wynika przede wszystkim z troski o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, którzy będą chcieli oddać swój głos na zgłoszone zadania.

"Obserwując obecny wzrost zachorowań na COVID-19, zarówno w całej Polsce jak i na terenie naszego województwa, nieustannie monitorujemy sytuację i na bieżąco modyfikujemy nasze działania w taki sposób, aby w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego wzięła udział jak największa liczba Małopolan" - zaznaczyła Iwona Gibas, która w zarządzie województwa odpowiada za koordynowanie prac nad BO.

Jak zaznaczyła, w razie konieczności wprowadzania kolejnych zmian w harmonogramie obecnej edycji przedsięwzięcia, mieszkańcy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni.

Do 5. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 334 projektów. Do rozdysponowania jest w sumie 12 mln zł. Pierwotnie edycja ta miała być rozstrzygnięta w zeszłym roku.

Spośród zgłoszonych zadań pozytywną ocenę otrzymało 229 projektów - komisja zaproponowała dopuszczenie ich do głosowania. Pozostałe 105 projektów otrzymało ocenę negatywną (95 zadań) lub zostało wycofane przez wnioskodawców (10 zadań). Autorzy negatywnie ocenionych przedsięwzięć mogą się odwołać.

Zgodnie z obecnym harmonogramem udostępnienie ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych nastąpi do 30 kwietnia. Głosowanie mieszkańców potrwa od 14 maja do 14 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone do 22 października.

W obecnej edycji BO, podobnie jak poprzedniej, do rozdysponowania jest 12 mln zł. Środki te rozdzielono w równych częściach między miasto Kraków i pięć subregionów: Małopolskę Zachodnią (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski); podhalański (powiaty myślenicki, nowotarski, suski, wadowicki, tatrzański); sądecki (powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz); tarnowski (powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i Tarnów) oraz Krakowski Obszar Metropolitalny (powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki).

W piątej edycji BO będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie - 150 tys. zł.

W zeszłym roku mieszkańcy do realizacji wybrali 86 projektów w ramach BO. W głosowaniu oddano ponad 227 tys. głosów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl