Małopolskie: Grupa Azoty przekazała 396 tys. zł szpitalowi powiatowemu w Brzesku

Grupa Azoty przekazała w środę prawie 396 tys. zł szpitalowi powiatowemu w Brzesku (Małopolskie) na zwalczanie epidemii. Spółki z grupy przeznaczyły łącznie na ten cel 3,2 mln zł dla różnych instytucji.

"To nasze zaangażowanie jest na bardzo wysokim poziomie - przeszło 3,2 mln zł. Spółki Grupy Azoty podjęły takie decyzje i przekazały środki do dyspozycji Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Zdrowia, które to podmioty dokonywały rekomendacji i wskazywały placówki, do których powinniśmy te środki przekazywać i podpisywać umowy" - powiedział prezes Azotów Wojciech Wardacki w środę w Tarnowie.

Podkreślił, że zarząd firmy prosił, aby przekazane pieniądze były rozdysponowane przede wszystkim pośród podmiotów na terenie działalności poszczególnych spółek grupy w województwach małopolskim (Tarnów), opolskim (Kędzierzyn), lubelskim (Puławy) i zachodniopomorskim (Police).

"Cieszę się, że możemy wspomóc społeczność lokalną i wiem, że te środki będą właściwie wykorzystane w zwalczaniu epidemii" - zaznaczył prezes Azotów Tarnów.

Obecna na uroczystości wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oceniła, że darowizna dla szpitala powiatowego w Brzesku jest "konkretną kwotą, która będzie wspierać działalność szpitala brzeskiego, który został doświadczony w trakcie pandemii i musiał przez kilka tygodni walczyć z jej skutkami".

Przypomniała, że łącznie spółki Skarbu Państwa tylko na wsparcie szpitali przekazały ponad 100 mln zł. Według niej epidemia w Polsce jeszcze się nie skończyła, ale poza Śląskiem, w pozostałych województwach występuje obecnie bardzo mała liczba zakażeń.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku otrzymał prawie 396 tys. zł od Grupy Azoty. Darowizna przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu urządzeń do diagnostyki laboratoryjnej przeznaczonych do wykrywania i monitorowania pacjentów z podejrzeniem lub zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2. Kupione zostaną dwa aparaty - jeden do diagnostyki genetycznej i drugi do diagnostyki immunoenzymatycznej.

"Wielką zaletą tych urządzeń, które chcemy zakupić, jest ich pełna automatyzacja, co powoduje skrócenie czasu uzyskania wyniku. Poza tym urządzenia dedykowane są do małych pracowni mikrobiologicznych, co w naszym przypadku pozwoli na ich w pełni efektywne wykorzystanie" - ocenił p.o. dyrektor SPZOZ w Brzesku Andrzej Smołucha.

Są to kolejne pieniądze z puli 750 tys. zł darowizn spółki na zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w woj. małopolskim. Łącznie kluczowe spółki Grupy Azoty przeznaczyły 3,2 mln zł na wsparcie jednostek i instytucji walczących z pandemią w całym kraju.

Wcześniej Grupa Azoty SA przekazała w regionie tarnowskim 250 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz środki ochrony osobistej i płyn odkażający dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po 750 tys. zł darowizn na zwalczanie epidemii przekazały też spółki z Grupy Azoty: Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Zakłady Chemiczne Police, a 950 tys. zł Zakłady Azotowe Puławy. Pieniądze otrzymały m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu (750 tys. zł), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach (550 tys. zł), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie (430 tys. zł) czy Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie (150 tys. zł).