Małopolskie: Grupa Kęty przekazała szpitalom i placówkom 600 tys. zł

600 tys. zł na wsparcie środowiska medycznego przeznaczyła Grupa Kęty; darowizna trafi do miast, w których działają jej zakłady produkcyjne, m.in. do szpitali: zakaźnego w Tychach oraz wojewódzkiego i pediatrycznego w Bielsku-Białej – podała Grupa.

Pomoc finansowa trafi też do Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz szpitali w: Chorzowie, Opolu i Szczecinie. Grupa ofiaruje środki dezynfekujące dla ZOZ w Oświęcimiu i maseczki ochronne szpitalowi zakaźnemu w Cieszynie.

"Wyrażamy ogromny szacunek dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich służb medycznych, które dzisiaj z ogromnym poświęceniem walczą o zdrowie pacjentów. Mamy nadzieję, iż przekazane środki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ich pracy" - powiedział prezes Grupy Kęty Dariusz Mańko.

W komunikacie poinformowano zarazem, że spółka Aluprof podjęła decyzję o uruchomieniu produkcji przyłbic lekarskich, które trafią na wyposażenie szpitali. Z kolei Alupol LLC na Ukrainie wspiera w walce z koronawirusem tamtejsze władze.

"Znaleźliśmy się w nieoczekiwanej i nieprzewidywalnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Nasza grupa kapitałowa na bieżąco dostosowuje działania do zaistniałych warunków epidemicznych. Cieszymy się, iż do tej pory radzimy sobie w tej kryzysowej sytuacji i że możemy dołączyć do wsparcia środowiska medycznego w walce o zdrowie i bezpieczeństw ludzi" - powiedziała Monika Sobczak, która w Grupie Kęty koordynuje akcję wspierania środowiska medycznego w walce z koronawirusem.

Grupa Kęty to 25 spółek, w 15 zagranicznych, które m.in. produkują profile i komponenty aluminiowe, projektują i wytwarzają systemy architektoniczne, a także produkują opakowania giętkie.