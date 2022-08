Małopolskie: Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii powstaną na gruntach trzech nadleśnictw

Na gruntach kolejnych trzech nadleśnictw na terenie województwa małopolskiego powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii dzięki współpracy spółki Tauron Zielona Energia oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Podmioty zaangażowane w przedsięwzięcie podpisały umowy dzierżawy gruntów w nadleśnictwach: Stary Sącz, Brzesko i Nawojowa. Porozumienie zakłada, że na gruntach nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej, które leżą odłogiem, powstaną instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii.

Jak podkreślił w komunikacie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, działania te wpisują się w ogólną politykę unijną Zielonego Ładu.

"Jest to dla nas duże wyzwanie, ale tylko stosując nowe technologie, czyli fotowoltaikę, pompy ciepła czy mniej energochłonne surowce takie jak drewno, będziemy mogli mu sprostać" - zaznaczył.

Paweł Szczygieł, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie ocenił, że umowy zawierane z sektorem energetycznym mają finalnie doprowadzić do samowystarczalności energetycznej jednostek lasów państwowych.

Według niego do tej pory regionalna dyrekcja w Krakowie zawarła sześć umów ze spółką Tauron Zieloną Energią na dzierżawę gruntów nadleśnictw na terenie województwa małopolskiego pod magazyny energii i instalacje fotowoltaiczne, a prace nad podpisaniem sześciu kolejnych trwają.

"Dzięki temu inwestycje w OZE obejmą grunty na terenie krakowskiej dyrekcji o powierzchni kilkudziesięciu hektarów" - zapowiedział przedstawiciel RDLP.

Prezes Tauron Zielona Energia Wojciech Więcławek ocenił, że grunty nieprzydatne do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej doskonale nadają się na rozproszoną energetykę.

"W dłuższym terminie energetyka odnawialna to jest coś, co zapewni nam redukcję kosztów energii, co jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, zarówno tych małych, jak i dużych, takich jak Lasy Państwowe. Mówiąc obrazowo, dzięki trzem podpisanym właśnie umowom cała gmina Łososina Dolna mogłaby być zasilana odnawialną energią elektryczną" - wskazał przedstawiciel spółki energetycznej.

