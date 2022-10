Małopolskie: Jest firma zainteresowana konserwacją baraku w b. Birkenau

Jedna oferta wpłynęła na przetarg, który ma wyłonić wykonawcę konserwacji poobozowego baraku murowanego w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau. Muzeum zakomunikowało w poniedziałek, że mieści się ona w kwocie, którą placówka przeznaczyła na ten cel.

Muzeum poinformowało, że skłonne jest przeznaczyć na sfinansowanie zadania 11,95 mln zł. Po otwarciu w poniedziałek jedynej oferty, jaka została złożona, okazało się, że potencjalny wykonawca - pracownia z Myślenic, zażądał 11,78 mln zł. Trwa analiza oferty.

Jeżeli muzeum podpisze umowę, firma będzie miała 28 miesięcy na wywiązanie się z zadania, polegającego na przeprowadzeniu kompleksowych prac konserwatorskich i remontu poobozowego baraku.

W murowanym baraku mieściła się łaźnia. Obiekt znajduje się na terenie części byłego obozu Birkenau nazywanej odcinkiem BI. Powstawał on od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwsza z czterech planowanych części obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy, a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

To kolejny poobozowy barak, który zostanie poddany konserwacji.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl