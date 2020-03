Małopolskie: Jezioro Mucharskie jest ponownie napełniane

Zakończyły się prace przy stabilizacji osuwisk na brzegach zbiornika zwanego jeziorem Mucharskim. Dyrektor Wód Polskich w Krakowie Małgorzata Sikora podała w środę, że zabezpieczono dzięki temu kilkadziesiąt domów. Obecnie trwa ponowne napełnianie zbiornika.

"Efektem zakończenia prac na osuwiskach jest bezpieczeństwo kilkudziesięciu domostw, a to priorytet dla Wód Polskich. Dodatkowo, stabilizacja osuwisk wpłynie na zachowanie pojemności retencyjnej zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią" - powiedziała Małgorzata Sikora.

Dyrektor zaznaczyła, że potrzebę wykonania zabezpieczeń potwierdzały badania. Wskazywały one, iż na tych obszarach częste jest zjawisko występowania ruchów masowych. Potęgowane one są przez intensywne opady powodujące wezbrania wód gruntowych i powierzchniowych. Przykładem jest 2010 r. Zarejestrowano wówczas nasilenie ruchów mas gruntowych na stokach w czasie ulewnych deszczy.

Sikora dodała, że osuwiska w Świnnej Porębie i Ostałowej zagrażały stabilności gruntów na brzegach zbiornika i zostały zarejestrowane przez Państwowy Instytut Geologiczny jako czynne i wymagające zabezpieczenia.

Prace przy zabezpieczeniu kosztowały 24 mln zł. W ich ramach na osuwisku Ostałowa Zagórska i Ostałowa Dąbrowska wykonano m.in. palisadę o długości blisko 500 m. Złożona jest z pali wchodzących w grunt na głębokość od 8,5 do 16,5 m. U jej podnóża utworzono nasyp o wysokości do 10 m, który obłożono kamieniami. Palisada zabezpieczająca osuwisko w Świnnej Porębie liczy ok. 430 m, a pale mają długość od 9 do 21 m.

Zakończenie prac na osuwiskach pozwoliło rozpocząć napełniania zbiornika. "Od 24 lutego poziom wody podniósł się o 2,88 m. (…) Zgromadzone zostało już 13,67 mln m sześc. wody" - powiedział kierownik zbiornika Paweł Franczak.

W obrębie czaszy jeziora usuwane są obecnie zakrzaczenia. Od końca ub.r. oczyszczono już ok. 51,5 ha. Trwają prace w zatoce w Dąbrówce, które powinny się zakończyć w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Ogłoszony został też przetarg na wycinkę zakrzaczeń na powierzchni 70 ha, m.in. w cofkowej części zbiornika pomiędzy Skawcami a Zembrzycami. Przewidziany termin rozpoczęcia prac to połowa kwietnia, a zakończenie - koniec czerwca.

Jezioro Mucharskie powstało na rzece Skawie w Małopolsce. Jest to dopływ Wisły. Początkowo nazywane było zbiornikiem Świnna Poręba od miejscowości, gdzie powstała zapora. Ma pojemność 161 mln m sześc. i maksymalną powierzchnię 1 tys. 35 ha. Maksymalna wysokość zapory to 54 m, a jej długość 604 m. Budowa była najdłużej prowadzoną inwestycją w Polsce - trwała od 1986 r. Przedsięwzięcie pochłonęło 2,2 mld zł.

Zbiornik ma spełniać funkcje przeciwpowodziowe i retencyjne dla m.in. Wadowic i Krakowa, a zarazem rezerwuaru wody do celów komunalnych i przemysłowych w woj. śląskim. Przyczynić się ma do rozwoju infrastruktury technicznej i gospodarczej okolicznych terenów. Wokół niego możliwy będzie rozwój usług turystycznych.