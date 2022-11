Małopolskie: Kalwaria Zebrzydowska przebuduje jedną z głównych ulic; prace ruszą za tydzień

Rusza przebudowa jednej z głównych ulic w Kalwarii Zebrzydowskiej – 3 Maja. Rzecznik magistratu Tomasz Baluś poinformował PAP, że prace potrwają etapami do 2024 r. Pierwszy z nich rozpocznie się za tydzień i potrwa do końca br. Koszt inwestycji to 7,18 mln zł.

Ul. 3 Maja prowadzi od centrum miasta w kierunku sanktuarium pasyjno-maryjnego. Tomasz Baluś wyjaśnił, że zadanie obejmie przebudowę ulicy na odcinku od Rynku do ul. Kościuszki.

"Dzięki przeprowadzonym pracom najważniejszy trakt miejski zyska nowy wygląd, a poruszanie się po nim stanie się bezpieczniejsze. Skorzystają na nim nie tylko kierowcy, ale również piesi. Ul. 3 Maja stanie się miejskim deptakiem" - powiedział rzecznik.

Przebudowana zostanie jezdnia, z której wydzielony będzie pas postojowy. Wyremontowane będą chodniki. Przebudowane zostaną skrzyżowania. Powstanie nowe oświetlenie. Zamontowane zostaną urządzenia odwadniające drogę. Ulica pozbawiona zostanie barier architektonicznych.

"Inwestycja zostanie zrealizowana etapami w latach 2022-2024. W pierwszym, który potrwa od 15 listopada do końca roku, wyremontowana zostanie część chodnika po wschodniej stronie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - poinformował. Później, do połowy przyszłego roku, zmodernizowana zostanie dalsza część chodnika, a także pas postojowy. W 2024 r. przeprowadzone zostaną prace po drugiej stronie ulicy.

Samorząd pozyskał na ten cel ponad 3,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość ma kosztować ponad 7,18 mln zł.

W gminie miejsko-wiejskiej Kalwaria Zebrzydowska mieszka blisko 20 tys. osób, z czego w samej Kalwarii niespełna 5 tys.

