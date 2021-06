Małopolskie: Konsultacje społeczne lokalnych uchwał antysmogowych

Zarząd województwa przyjął projekty lokalnych uchwał antysmogowych dla Oświęcimia, Nowego Targu, Skawiny, Krzeszowic i Niepołomic. Tym samym rozpoczęły się konsultacje społeczne tych uchwał – poinformował w czwartek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Na briefingu prasowym Urynowicz przekazał, że konsultacje lokalnych uchwał potrwają do 14 lipca. "To ważny dzień w polityce antysmogowej województwa. To prawdziwa rewolucja" - powiedział wicemarszałek. Uchwały lokalne, które są konsultowane, zostaną poddane głosowaniu sejmiku 31 sierpnia.

Uchwały są ujednolicone, tylko w Nowym Targu przepisy nie będą obejmować całego miasta, a jedynie jego centrum. Jak powiedział zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko, w uchwałach tych jest propozycja, aby od roku 2022 r. nie mogły być instalowane kotły na węgiel, natomiast te istniejące były wymienione do końca 2029 r. W przypadku nowo instalowanych kotłów na biomasę, powinny być to urządzenia o obniżonej emisji zanieczyszczeń.

Pozostałe wymagania mają być zgodne z uchwałą dla Małopolski, a więc kotły pozaklasowe powinny być wymienione do końca 2022 r., a kotły III i IV klasy do końca 2026 r.

Jeżeli chodzi o kominki, to przepisy nie przewidują zakazu ich stosowania ani likwidacji tych, które są już w trakcie użytkowania, natomiast po okresie przejściowym, czyli od 2023 r., przepisy przewidywałyby instalowanie kominków wyposażonych w automatyczne sterowanie zapewniające, że emisja zanieczyszczeń będzie niższa.

Wicemarszałek poinformował, że o lokalnym zakazie stosowania węgla dyskutują samorządy Tarnowa, Czarnego Dunajca, Zabierzowa, Myślenic, Rabki-Zdroju (części sanatoryjnej gminy).

Pierwszym miastem w Małopolsce, w którym nie można używać paliw stałych do ogrzewania jest stolica regionu, Kraków - uchwałę w tej sprawie przyjął sejmik województwa małopolskiego w połowie stycznia 2016 r. Na jej mocy w Krakowie od 1 września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem.

Z kolei województwo małopolskie było pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe dla całego województwa. Przepisy weszły w życie 1 lipca 2017 r. i wprowadziły ograniczenia dotyczące eksploatacji kotłów węglowych oraz paliw stałych złej jakości. Zgodnie z założeniami małopolskiej uchwały antysmogowej wszystkie kotły bezklasowe muszą zostać wymienione do końca 2022 roku, a niespełniające wymogów 5. klasy emisyjności - do końca 2026.

