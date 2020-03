Małopolskie: Korekta rozkładu jazdy – pociągi pojadą częściej do Kraków Airport

Przywrócenie kursowania pociągów co 30 minut do lotniska Kraków Airport oraz zatrzymywanie się niektórych pociągów na dotychczas nieobsługiwanej stacji Kraków Nowa Huta to najważniejsze zmiany w korekcie rozkładu jazdy w Małopolsce, która nastąpi 15 marca.

Jak ocenił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, wiosenna korekta wprowadza zmiany w organizacji ruchu pociągów na większości tras w województwie.

"Nowy rozkład jazdy oznacza sporo zmian dla podróżnych. Są zarówno linie komunikacyjne, na których sytuacja ulegnie poprawie, jak i takie, gdzie utrudnienia będą większe" - zaznaczył.

Według niego największym wydarzeniem nowej edycji rozkładu jazdy pociągów będzie powrót po trzech latach przerwy 30-minutowej częstotliwości kursowania pociągów na odcinku linii aglomeracyjnej SKA1 Kraków Główny - Kraków Lotnisko. Dzięki temu z odcinka znikną całkowicie autobusy komunikacji zastępczej, co poprawi znacząco ofertę dla przystanków Kraków Młynówka, Kraków Zakliki i Kraków Olszanica, których autobusy nie obsługiwały.

W związku z kontynuacją prac torowych na odcinku Kraków Główny - Podłęże część pociągów kursujących w kierunku Tarnowa w dalszym ciągu będą kursować trasą objazdową przez Nową Hutę. Od 15 marca podróżni będą mogli wsiadać i wysiadać z pociągów linii SKA3 na stacji Kraków Batowice, a także na stacji Kraków Nowa Huta, która została przywrócona po 20 latach nieużywania.

Województwo Małopolskie - wskazał wicemarszałek - wystąpiło też do PKP PLK o odbudowę peronu na przystanku Kraków Lubocza. Zmiany te przyczynią się do poprawy obsługi komunikacyjnej północno-wschodniej części Krakowa.

Na zwiększone utrudnienia napotkają podróżni korzystający z trasy do Trzebini i Oświęcimia. Spółka PKP PLK wchodzi w kolejny etap modernizacji trasy Kraków - Katowice, który obejmie likwidację stacji w Dulowej oraz zmianę systemu sterowania ruchem na stacji w Trzebini. Dodatkowo prowadzone będą prace mające na celu likwidację osuwiska pomiędzy Trzebinią a Chrzanowem, która będzie się wiązała z całkowitym zamknięciem tego szlaku na okres od 4 maja do 13 czerwca.

W związku z tym pociągi kursujące z Krakowa do Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic będą na wybranych odcinkach zastępowane komunikacją autobusową.

Od 24 lutego PLK wprowadziły kolejny etap rewitalizacji linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego. Obecnie prace skoncentrowane są pomiędzy Chabówką a Szaflarami, gdzie podróżnych przewożą autobusy komunikacji zastępczej. Do końca maja będzie utrzymany ruch pociągów pomiędzy Szaflarami a Zakopanem. W dalszym ciągu będą również występować utrudnienia na odcinku od Krakowa do Skawiny, przez co część połączeń (w tym wszystkie w kierunku Bielska-Białej) będzie na odcinku od Krakowa Płaszowa do stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona obsługiwanych komunikacją zastępczą.