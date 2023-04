Małopolskie: Latem zostaną otwarte tereny rekreacyjne w Andrychowie

Już latem mieszkańcy Andrychowa – mam nadzieję - będą mogli korzystać z nowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Zakończy się rewitalizacja Pańskiej Góry i stawu Anteckiego – poinformował PAP burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Koszt prac to około 25-26 mln zł.

Samorządowiec przypomniał, że inwestycja powstaje w miejscu, gdzie przed II wojną światową stał młyn i istniał niewielki staw. Całość ma powierzchnię 30 arów.

"Powierzchnia akwenu to ponad 1 ha. Wokół powstają ogólnodostępne tereny rekreacyjne, ścieżki piesze i rowerowe. Zadanie obejmuje też zagospodarowanie parku miejskiego - Pańskiej Góry. Tam powstają miejsca do rekreacji, ścieżki, ławki oraz urządzenia do czynnego wypoczynku" - oznajmił Żak.

Całość będzie kosztowała około 25-26 mln zł. Andrychów na ten cel pozyskał 11,8 mln zł z funduszy UE, a także 8 mln zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Resztę dołoży samorząd.

Andrychów leży w Małopolsce. Mieszka w nim ok. 20 tys. ludzi.

