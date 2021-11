Małopolskie: Liczący 360 km Główny Szlak Beskidu Wyspowego zyskał jednolite oznakowanie

Liczący 360 km długości Główny Szlak Beskidu Wyspowego (GSBW) w Małopolsce zyskał nowe oznaczenie turystyczne. Jak wskazali opiekunowie szlaku, ma on obecnie jednolitą szatę graficzną, co ułatwia turystom wędrówki po tym paśmie górskim.

Czesław Szynalik, zajmujący się popularyzacją Beskidu Wyspowego poinformował PAP w sobotę, że prace przy wyznakowaniu trwały ponad dwa miesiące i były wykonywane przez kilku uprawionych znakarzy PTTK. Nanosili oni na drzewa białe oznakowanie z czerwonymi literami "GSBW".

Projekt realizowany był w ramach tegorocznej akcji "Odkryj Beskid Wyspowy 2021", podczas której turyści przez cały sezon letni wędrują na wybrane szczyty pasma.

Oznakowanie zostało dofinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu Małopolska Gościnna "Niezapomniane uroki Beskidu Wyspowego", realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka wspólnie z 21 gminami Beskidu Wyspowego.

Główny Szlak Beskidu Wyspowego liczy 360 km, rozpoczyna się i kończy w Mszanie Dolnej koło stacji PKP. Jego trasa zatacza koło i wiedzie przez najpopularniejsze szczyty w tym paśmie górskim, w tym najwyższy Mogielicę, a także m.in. Łopień, Ćwilin, Śnieżnicę czy Luboń Wielki.

Turyści, którzy przejdą szlak mogą zdobyć odznaki turystyczne: Diamentowego, Złotego i Srebrnego Rysia, a także Beskidzkie Wyspy.

Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich, położona między doliną Raby a Kotliną Sądecką w Małopolsce. Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Zajmuje powierzchnię ok. 1 tys. km kw. Beskid Wyspowy oferuje ponad 500 km szlaków do uprawiania turystyki pieszej.

Zgodnie z turystyczną tradycją nazwę "Beskid Wyspowy" wymyślił jeden z najsłynniejszych propagatorów turystyki pieszej prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954) podczas wycieczki z grupą młodzieży na górę Ćwilin. Turystyczny przekaz mówi, że miało się to stać wcześnie rano, gdy przy wschodzącym słońcu z mgły wyłaniały się tylko wierzchołki pobliskich gór, przypominając wyspy na szarym morzu.

