Małopolskie: Nowa stacja i dalsze utrudnienia po zmianie rozkładu jazdy na kolei

Pociągi aglomeracyjne powrócą na stację Podbory Skawińskie k. Krakowa wraz ze zmianą rozkładu jazdy, która zostanie wprowadzona od niedzieli. Na niektórych odcinkach torów w woj. małopolskim pojawią się nowe utrudnienia związane z modernizacjami.

Najistotniejszą zmianą w nowym rozkładzie, obowiązującym od niedzieli do 11 czerwca 2022 r., będzie powrót regularnych pociągów pasażerskich po ponad pięciu latach na podkrakowską stację Podbory Skawińskie - przekazał samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie.

Zaplanowano tam 38 kursów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA2 - od grudnia ub.r. kursują one w relacji Kraków Główny-Kraków Podgórze-Skawina, a teraz będą także obsługiwać przystanek Skawina Zachodnia oraz stację Podbory Skawińskie. 20 kursów będzie uruchamianych codziennie, dodatkowych 18 uzupełni ofertę w dni robocze.

Z kolei Polregio od poniedziałku uruchomi nowe regionalne połączenie kolejowe między Olkuszem i Krakowem przez Jaworzno-Szczakową. Pociągi będą poruszać się linią dotychczas niewykorzystywaną dla połączeń pasażerskich. Czas przejazdu między stacjami docelowymi wyniesie ok. 65 minut.

Aktualnie w rozkładzie jazdy znalazło się sześć par pociągów Olkusz-Kraków Główny i z powrotem - jedna para w relacji Olkusz-Jaworzno Szczakowa i z powrotem.

Koleje Małopolski poinformowały, że nowy rozkład jazy przyniesie także dodatkowe utrudnienia związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci kolejowej w woj. małopolskim. Wymuszają one konieczność kursowania pociągów po jednym torze.

Nałożenie się tych inwestycji spowodowało konieczność zastąpienia czterech pociągów komunikacją zastępczą - dwóch na odcinku Kraków Główny-Słomniki i dwóch na odcinku Zastów - Miechów. Ponadto w dniach 18-22 maja z uwagi na zamknięcie stacji Zastów tymczasowo odwołanych zostanie sześć pociągów, a dwa kolejne przejadą przez tą stację bez możliwości wsiadania i wysiadania z pociągu.

Kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w dni robocze w godzinach 10.00-14.00.

Podobnie jak w poprzednich okresach - zakomunikowały Koleje Małopolskie - zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3. W przypadku połączeń SKA1 oznaczać to będzie zastąpienie kursów pociągów honorowaniem biletów w autobusach i tramwajach uruchamianych przez miasto Kraków. Z kolei jeśli chodzi o połączenia SKA3, to na odcinku Podłęże-Kraków Główny będą one w tych godzinach obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową zapewniającą dojazd do wszystkich stacji i przystanków pośrednich na odcinku objętym wstrzymaniem ruchu pociągów.

Ponadto, ze względu na brak możliwości mijania się pociągów na stacji Kraków Bieżanów, również poza godzinami przerwy w ruchu za część pociągów zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Inne z kolei pojadą trasami okrężnymi przez Kraków Nową Hutę lub przez stację towarową Kraków-Prokocim - w tym przypadku pociągi na trasie do Podłęża obsłużą przystanki Kraków Zabłocie, Kokotów i Węgrzce Wielkie.

W związku trwającymi pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej nr 93, w tym dzienną przerwą w ruchu w godzinach 10.00-14.00 między Trzebinią a Chrzanowem, w dalszym ciągu pasażerowie muszą liczyć się ze znaczącymi utrudnieniami - połowa kursów na odcinku Oświęcim-Trzebinia będzie obsługiwana zastępczą komunikacją autobusową. Autobusami będą obsługiwane te same kursy co do tej pory.

Od godziny 20.00 18 marca do końca dnia 20 marca ze względu na remont przejazdu kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Kraków Lotnisko wprowadzona zostanie przerwa w ruchu między stacjami Kraków Mydlniki a Kraków Lotnisko. W związku z tym za wszystkie pociągi w tym okresie na tym odcinku zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

