Małopolskie: Od 1 marca komunikacja zastępcza na kolejowej "zakopiance"

Od 1 marca na kolejowym odcinku Kraków - Zakopane zamiast pociągów dalekobieżnych, m. in. z Warszawy i Trójmiasta, będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Autobusy pojadą także na odcinku Stryszów - Nowy Targ, zastępując pociągi Polregio – poinformował w piątek zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Utrudnienia na linii kolejowej pod Tatry są związane z rozpoczęciem kolejnego etapu prac remontowych, dzięki którym skróci się czas podróży pociągiem z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin oraz zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżnych - informuje PKP PLK w przesłanym komunikacie.

Prace na odcinku Sucha Beskidzka - Zakopane potrwają do 25 czerwca. W tym czasie zostaną utrzymane przejazdy Podhalańskiej Kolei Regionalnej na odcinku Nowy Targ - Zakopane. Wyjątkowo przez trzy dni: 16 -18 marca, pociągi będą kursowały tylko na odcinku Szaflary - Zakopane.

Po remoncie zwiększy się dostępność do pociągów na stacji Sucha Beskidzka, Jordanów, Raba Wyżna oraz przystanku Pyzówka, gdzie pasażerowie będą mogli korzystać z nowych peronów. Na stacjach zostaną m.in. zainstalowane windy lub pochylnie ułatwiające korzystanie z pociągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na przebudowywanej trasie wymienione będą szyny na odcinkach: Sucha Beskidzka - Maków Podhalański; Bystra Podhalańska - Jordanów; Chabówka - Raba Wyżna; Raba Wyżna - Sieniawa. Zostanie także zamontowana nowa sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa remontowane będą przejazdy kolejowo-drogowe, a sprawność przejazdów mają zapewnić odnowione mosty.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 r.

Na modernizację kolejowej "zakopianki", w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.