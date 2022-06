Małopolskie: Od poniedziałku czynny MOP Zbójecka Góra na nowej Zakopiance

Od poniedziałku podróżni jadący od Krakowa w kierunku Tatr drogą ekspresową S7, czyli tzw. nową Zakopianką będą mogli skorzystać z Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Zbójecka Góra. Obiekt posiada infrastrukturę do wypoczynku, brak w nim jednak stacji paliw czy gastronomii.

MOP Zbójecka Góra znajduje się na odcinku S7 od Skomielnej Białej do Chabówki, który został oddany do użytku we wrześniu 2019 r.

"MOP Zbójecka Góra w ciągu S7 ma kategorię I, co oznacza, że nie ma tu stacji paliw, restauracji czy placu zabaw. Jest natomiast infrastruktura, która pozwala na odpoczynek" - wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut.

Poinformowała, że w przyszłości przewidziana jest tam budowa małego obiektu gastronomicznego, ale w dwukrotnie ogłaszanym przetargu na dzierżawę tego MOP nie zgłosił się żaden chętny. GDDKiA zapowiada, że będzie kolejny przetarg w tej sprawie.

Budowa nowej Zakopianki jest podzielona na kilka etapów, a ponad 6-kilometrowy odcinek od Skomielnej Białej do Chabówki był pierwszym oddanym do użytku we wrześniu 2019 r. Kolejny odcinek, Lubień - Naprawa o długości 7,6 km został oddany do użytku w końcu listopada 2021 roku.

Tzw. tunelowy odcinek S7 Naprawa - Skomielna Biała o długości ok. 3 km z dwukomorowym tunelem pod górą Mały Luboń o długości każdej nitki ok. 2 km notuje opóźnienie spowodowane pandemią i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi - tunel miał być gotowy w grudniu ub.r.; być może zostanie ukończony do końca tego roku. Ostatni, 16-kilometrowy odcinek nowej Zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl