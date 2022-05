Małopolskie: Od środy cały rozbudowany odcinek DK94 udostępniony do ruchu

Od środy kierowcy będą mogli korzystać z dwóch jezdni i dwóch pasów ruchu w każdym kierunku na modernizowanym podkrakowskim odcinku drogi krajowej nr 94 od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów. Cala inwestycja ma zostać ukończona w przyszłym miesiącu.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, zmiana organizacji ruchu stała się możliwa dzięki ukończeniu prac na obu jedniach. W czerwcu zakończą się także roboty wykończeniowe poza jezdnią i tym samym cała inwestycja.

"Prowadzone będą jeszcze roboty polegające na umacnianiu skarp i poprawianiu rowów. Do czasu ukończenia tych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/godz. W razie takiej konieczności mogą wystąpić też chwilowe zajęcia pasów ruchu" - zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

Przebudowany odcinek o długości ok. 1,5 km od nowego ronda w Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów jest trasą dwujezdniową, tzw. klasy głównej przyspieszonej (GP). W ramach inwestycji rozbudowano drogę jednojezdniową do parametrów dwujezdniowej oraz przebudowano trzy skrzyżowania na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawiło się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt zadania, które realizuje Strabag Infrastruktura Południe, wynosi 35,5 mln zł.

W pierwszym etapie - zakończonym w maju 2020 r. - rozbudowano 715-metrowy odcinek dk 94 wraz z rondem turbinowym w Modlnicy w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską). Koszt inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł brutto. Kolejny etap zakłada rozbudowę trasy w kierunku Szyc.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.

