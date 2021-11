Małopolskie: Od środy zamknięcie ul. Krakowskiej w Skawinie z powodu przebudowy dk44

Od środy zamknięta będzie przez dwa miesiące ul. Krakowska w Skawinie, prowadząca do Krakowa. Utrudnienia spowodowane są przebudową istniejącego skrzyżowania na drodze krajowej nr 44, które zostanie zastąpione rondem turbinowym.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, prace na dk44 w Skawinie, polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Krakowskiej i obwodnicy tego miasta oraz ul. Skotnickiej w Krakowie na rondo, koncentrowały się do tej pory poza jezdniami. Od środy zostaną rozszerzone, co spowoduje zamknięcie ul. Krakowskiej w Skawinie dla ruchu kołowego na odcinku ok. 150 metrów, z wyłączeniem komunikacji publicznej.

Na czas robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która ma obowiązywać przez najbliższe dwa miesiące.

Ruch dla samochodów do 10 ton będzie się odbywał objazdami: obwodnicą i ul. Chmielka, a dla pojazdów powyżej 10 ton - obwodnicą. Linie autobusowe będą poprowadzone jak do tej pory.

Zgodnie z umową podpisaną przez GDDKiA w lipcu br. obecne skrzyżowane na drodze krajowej nr 44 na granicy Skawiny i Krakowa zostanie zastąpione rondem turbinowym. Wartość inwestycji wynosi ponad 9,4 mln zł. Powinna ona być gotowa w przyszłym roku.

Przebudowywane skrzyżowanie jest zlokalizowane przy granicy miast Kraków i Skawina. Krzyżują się tam obwodnica Skawiny w ciągu dk44, ulice Krakowska w Skawinie i Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu tranzytowego w kierunku Oświęcimia i lokalnego. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina.

Według pomiarów GDDKiA w czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi na skrzyżowaniu ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. Dlatego dla usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

